Dolor en San Juan: el gobernador despidió a los siete fallecidos en el accidente del helicóptero

El gobernador de San Juan expresó sus condolencias tras la tragedia aérea que este miércoles dejó siete víctimas fatales luego de que un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se accidentara en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, cuando se dirigía hacia La Rioja para colaborar en el combate de un incendio forestal.

San Juan: el gobernador despidió a los siete fallecidos en el accidente del helicóptero

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario manifestó que recibió la noticia «con profundo dolor» y lamentó la pérdida de quienes viajaban a bordo de la aeronave.

Entre las víctimas identificó a Carlos Heredia, director de Protección Civil; al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; al comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y al comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

«Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones», destacó el gobernador al recordar a los funcionarios fallecidos.

También hizo llegar sus condolencias a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes integraban la tripulación.

«Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos», señaló el mandatario provincial.

Además, aseguró que el Gobierno de San Juan «se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria».

El siniestro ocurrió cuando el helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias se dirigía a la provincia de La Rioja para participar en las tareas de control de un incendio forestal. Por causas que aún son materia de investigación, la aeronave se precipitó en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto y sus siete ocupantes murieron.