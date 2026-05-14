El calor extremo amenaza al Mundial 2026 y pone el foco en Kansas, sede del debut de la Selección Argentina

El Arrowhead Stadium de Kansas City, bajo la lupa por el calor extremo.

Un estudio científico encendió las alarmas de cara al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Según la investigación, una parte importante de los partidos podría disputarse bajo temperaturas extremas, con riesgos tanto para los futbolistas como para los hinchas.

La Selección Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium en Kansas City, una de las ciudades mencionadas en el informe por las condiciones climáticas previstas durante el verano norteamericano. Sin embargo, el encuentro comenzará a las 20 (hora local) y no correría peligro.

El trabajo fue realizado por el grupo World Weather Attribution (WWA), que analizó los 104 partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio en las 16 sedes del torneo. Para elaborar el informe utilizaron el índice WBGT, que mide el impacto del calor sobre el cuerpo humano teniendo en cuenta temperatura, humedad y radiación solar.

Los especialistas advirtieron que alrededor de una cuarta parte de los encuentros podrían jugarse por encima de los límites de seguridad térmica recomendados por FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas. Incluso, algunos expertos sugirieron la posibilidad de aplazar partidos en caso de condiciones extremas.

Kansas y Miami, entre las sedes más expuestas

Entre las ciudades más expuestas aparecen Miami, Kansas City, Nueva York y Filadelfia, especialmente por contar con estadios abiertos y sin sistemas integrales de climatización.

En contraste, otras sedes ofrecerán mayores garantías frente al calor. Una de ellas será el AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina disputará los restantes partidos de fase de grupos (frente a Austria el 22 de junio y ante Jordania el 27).

1/ 2 El AT&T Stadium cuenta con un techo retráctil y climatización. 2/ 2 El AT&T Stadium cuenta con un techo retráctil y climatización.

El estadio de los Cowboys cuenta con techo retráctil, aire acondicionado y tecnología de climatización, una diferencia importante respecto a otros escenarios más expuestos a las altas temperaturas.

La FIFA ya confirmó que implementará medidas especiales durante el torneo, entre ellas pausas de hidratación, zonas refrigeradas para futbolistas e hinchas y protocolos médicos reforzados según las condiciones climáticas de cada partido.

Sin embargo, desde FIFPRO consideran que esas acciones podrían no alcanzar si las temperaturas superan determinados niveles. El organismo recomienda activar medidas de enfriamiento cuando el índice WBGT supera los 26 grados y suspender partidos si rebasa los 28.

«La investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real sobre la organización de los Mundiales en verano», explicó Friederike Otto, profesora del Imperial College de Londres y una de las responsables del estudio.

Además del riesgo sanitario, los especialistas creen que las condiciones climáticas podrían modificar el desarrollo de los partidos. Según el profesor Chris Mullington, las altas temperaturas favorecerán encuentros «más conservadores», con futbolistas administrando esfuerzos para soportar el desgaste físico.

Con información de Noticias Argentinas