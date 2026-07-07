El plan de Caputo para enfrentar vencimientos por US$ 25.000 millones en pleno año electoral

Los mercados financieros convalidaron con optimismo las recientes definiciones brindadas por el equipo económico. El riesgo país experimentó una nueva caída y cerró en los 408 puntos básicos, consolidando el valor más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei y registrando uno de los mejores niveles técnicos de la última década.

En sintonía, las acciones bancarias en Wall Street treparon un 5% promedio. La reacción positiva se dio luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentara la hoja de ruta oficial para llevar tranquilidad sobre los pagos de deuda de lo que resta de 2026 y todo el 2027.

Sin embargo, el panorama de mediano plazo luce sumamente desafiante: el año que viene, la Argentina acumula vencimientos por casi US$ 25.000 millones entre capital e intereses, coincidiendo con un año electoral clave.

La estrategia de tasas al 7% y el «colchón» de divisas

Para amortiguar el impacto, Caputo detalló que cuenta con un colchón de US$ 3.700 millones conseguido por financiación extra en 2026. No obstante, el programa continuará excesivamente ajustado si el país no recupera el acceso pleno al crédito en el mercado internacional.

Respecto de una eventual salida al exterior, el ministro aclaró que emitir nuevos títulos es “una opción, no un objetivo”. La estrategia oficial consiste en esperar para colocar deuda a tasas más cercanas al 7% anual en dólares, rechazando el apuro de los analistas privados por endeudarse al 8,5% que exigiría el mercado internacional con las condiciones de hoy.

Por otro lado, ponderó que los próximos bonos que se colocarán con garantías de organismos multilaterales saldrán a una tasa de poco más del 6%.

El frente cambiario: la presión sobre las reservas del Banco Central

Las mayores complicaciones del programa financiero se concentran en las obligaciones operativas del Banco Central (BCRA). El año próximo, la autoridad monetaria se verá obligada a comprar unos US$ 5.000 millones para vencimientos soberanos y otros US$ 4.000 millones para el pago de los bonos Bopreales.

El inconveniente técnico radica en que estos US$ 9.000 millones no se acumularán en las reservas, sino que se gastarán de inmediato en las cancelaciones. Por eso, lo ideal sería refinanciar esos compromisos con nueva deuda externa para no consumir las divisas que el Central absorbe diariamente en el mercado de cambios.

Ante este escenario, Economía resolvió profundizar de forma inmediata la captación de fondos locales:

Lanzó el nuevo Bonar 2029 con pago de interés mensual para captar los dólares del vencimiento del próximo 9 de julio (unos US$ 4.200 millones).



con pago de interés mensual para captar los dólares del vencimiento del próximo 9 de julio (unos US$ 4.200 millones). Con esta jugada, sumada a los Bonares 2027 y 2028, el financiamiento acumulado en la plaza doméstica ya asciende a los US$ 6.000 millones.

Finalmente, el ministro descartó cualquier tipo de renegociación técnica con el FMI. El año que viene los vencimientos con el organismo se aceleran hasta los US$ 7.700 millones, mientras que los desembolsos pautados serán de apenas US$ 1.900 millones. Caputo ratificó de forma tajante que no se pedirá un refinanciamiento y los compromisos se afrontarán con la caja propia.