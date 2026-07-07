Un estudio detectó hantavirus en roedores de Ushuaia y reveló una nueva variante viral

La investigación epidemiológica que se llevó a cabo en Tierra del Fuego tras el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius a principios de mayo, permitió detectar la circulación de hantavirus en roedores en Ushuaia. Así lo concluyeron los análisis serológicos realizados por especialistas del Servicio de Biología Molecular del Instituto Malbrán.

Los resultados obtenidos mostraron que cinco ejemplares pertenecientes al género de roedores Abrothrix presentaron anticuerpos específicos contra hantavirus, un virus poco frecuente que es transmitido por el ratón «colilargo» (Oligoryzomys longicaudatus). Asimismo, los análisis permitieron identificar una variante viral que no había sido descripta previamente.

Los estudios genéticos determinaron que el virus está emparentado con la cepa Andes, que se encuentra desde Neuquén hasta Santa Cruz, aunque presenta algunas diferencias.

El operativo de captura de roedores silvestres se desarrolló entre el 18 y el 22 de mayo, a cargo de biólogos del Servicio de Biología Molecular del Malbrán, del Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus, junto con profesionales de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. El foco estuvo puesto en sectores de la periferia de Ushuaia y áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Se capturaron 144 roedores. Ninguno se identificó con el llamado «Oligoryzomys longicaudatus«, el principal reservorio conocido del virus Andes en la región patagónica. En cambio, se capturaron ejemplares de las especies «Abrothrix hirta» y «Abrothrix olivacea», asociadas a la circulación de hantavirus en el sur del país.

El biólogo Ernesto Juan, a cargo del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del parque nacional Lago Puelo, advirtió que ya se sabía que la distribución del colilargo -que transmite el hantavirus- llega hasta Tierra del Fuego. «Pero nunca se habían analizado los roedores en esa provincia y tampoco había trabajos. No resulta llamativo que sean portadores y que haya hantavirus en Tierra del Fuego», señaló el especialista a diario RÍO NEGRO.

Recalcó que este muestreo que surgió a raíz de los 13 casos de hantavirus en el crucero MV Hondius (que generó tres muertes), que zarpó desde Argentina. El estudio reveló «una cepa diferente, pariente de la variante Andes aunque no son iguales». Otra particularidad, acotó, es que los anticuerpos no se encontraron en un colilargo sino en ratones del género Abrothrix (es similar, un ratón pequeño que no tiene la cola tan larga).

«El hirta era conocido como pelilargo porque en el lomo tiene pelos más largos; el olivacea tiene una cola cortita y justamente es de color oliva -por eso, su nombre-. Muchos estudios ya han confirmado que presentan anticuerpos contra el hantavirus, es decir que han estado expuestos a la enfermedad en algún momento», explicó Juan al tiempo que acotó: «Lo que no se sabe es si esos roedores nos pueden transmitir la enfermedad a nosotros«.

Estos estudios, admitió, abren la puerta a otras líneas de investigación. «El colilargo transmite el virus a los humanos, con estos géneros no sabemos. También se desconoce si se contagia de persona a persona. Es importante estudiar esto para tomar medidas», concluyó.

El misterio del crucero

-El 1 de abril pasado, el crucero zarpó desde el puerto de Ushuaia hacia Cabo Verde. Pero días después, un pasajero murió a causa de hantavirus. Más tarde, murió su esposa y un tercer pasajero. Se detectaron 13 personas infectadas, según reportó la Organización Mundial de la Salud.

-Las evaluaciones posteriores concluyeron que los casos de hantavirus registrados corresponden a la cepa Andes, endémica en el sur de Chile y de Argentina y la única conocida que puede transmitirse entre humanos.

-En mayo, un equipo del Malbrán en Ushuaia capturó 144 roedores para su análisis, aunque no halló entre ellos ninguno de la especie «colilargo». Los estudios genéticos determinaron que el virus se considera emparentado con el virus Andes, aunque se trata de «una variante viral no descripta previamente».