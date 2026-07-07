Antonela Roccuzzo mostró su biblioteca y sorprendió con los libros que más le gustan: fantasía, romance y suspenso

Antonela Roccuzzo volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez no fue por un look, un viaje o una campaña publicitaria. La esposa de Lionel Messi decidió mostrar una de sus mayores pasiones: los libros.

Con el lanzamiento de su cuenta oficial de TikTok, la rosarina abrió las puertas de su biblioteca personal y compartió algunas de las sagas y novelas que más disfruta, confirmando una faceta que desde hace tiempo deja ver en sus redes sociales: la de una gran amante de la lectura.

Antonela Roccuzzo debutó en TikTok mostrando su biblioteca

Aunque cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram, Antonela siempre mantuvo un perfil bajo. Sin embargo, en las últimas horas decidió dar un nuevo paso al inaugurar su cuenta oficial verificada de TikTok (@antonelaroccuzzo).

Para su primer video eligió sumarse a la comunidad de #BookTok, uno de los fenómenos literarios más importantes de la plataforma, donde millones de usuarios recomiendan libros, reseñan novelas y comparten sus lecturas favoritas.

Bajo la frase «Empezamos por los libros», la empresaria mostró parte de su biblioteca y dejó entrever cuáles son los títulos que ocupan un lugar especial en su colección.

Las sagas favoritas de Antonela Roccuzzo

Entre los libros que aparecen en los estantes sobresalen varias de las sagas más exitosas de los últimos años.

Una de ellas es Harry Potter, de J.K. Rowling, de la que posee distintas ediciones especiales. También se destacan Alas de sangre (Empíreo), de Rebecca Yarros; Una corte de rosas y espinas (ACOTAR), de Sarah J. Maas; Caballo de Fuego, de la escritora argentina Florencia Bonelli; y Los habitantes del aire, de Holly Black.

La selección deja en claro su preferencia por las historias de fantasía, romance, aventuras y mundos mágicos, géneros que dominan gran parte de su biblioteca.

Stephen King, Colleen Hoover y otros autores que también elige

Además de las sagas, Antonela también mostró novelas individuales de autores reconocidos internacionalmente.

Entre ellos aparecen Stephen King, referente del terror y el suspenso; Colleen Hoover, una de las escritoras románticas más vendidas del mundo; y Christian Schleue, entre otros nombres que completan una biblioteca variada y repleta de best sellers.

Una pasión que comparte con sus seguidores

No es la primera vez que Antonela recomienda libros. Desde hace tiempo suele compartir en sus redes algunas de sus lecturas y comentar qué novelas la acompañan en sus momentos libres.

Sin embargo, este debut en TikTok marcó un paso más: decidió presentarse mostrando una parte muy personal de su vida y acercándose a una comunidad de lectores que crece cada día.

Su video generó miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, despertando expectativas sobre las próximas recomendaciones literarias que compartirá y consolidando una faceta que hasta ahora muchos de sus seguidores desconocían: la de booklover.

Con información de Caras