El ciclismo se suma a la fiesta de los 102 años de Regina: preparan el inicio de la 83° Vuelta al Valle

Dos días dentro de la 83° edición tendrán a Regina como escenario: el lanzamiento simbólico, con una contrareloj, y la Etapa competitiva del miércoles 11. Foto: Gentileza CCO.

“Histórica”. Así definieron los reginenses, amantes del ciclismo, a esta posibilidad que le llega a la “Perla del Valle” como regalo de cumpleaños. 102 años cumple Villa Regina, dentro de su trayectoria de vida institucional, y si bien lleva muchas ediciones formando parte de los recorridos del Gran Premio allense, ésta será la primera vez que sus bardas verán de cerca el inicio, el día 1.

El Prólogo de la carrera, modalidad incorporada hace ya tiempo para establecer el orden de los vehículos de auxilio dentro de la caravana que asiste a los corredores, será la oportunidad que servirá este 2026 para vestir de fiesta a la ciudad, una jornada más dentro del calendario de festejos por el aniversario.

Las cuadras que se enlazan una detrás de otra, por las calles Los Nogales y Bartolo Pasín, desde el Anfiteatro Cono Randazzo y el Museo de la Sidra, hasta la juguera, casi en intersección con Fernando Orazi, serán el escenario para una postal inmejorable, entre el paisaje natural y la Ruta 22.

Foto: Gentileza CCO.

“Hace años éramos pocos los aficionados al ciclismo”, reconoció en diálogo con RÍO NEGRO Julio “Ruso” Schwallier. Hoy el panorama es muy diferente, y no sólo las bardas registran las salidas de entrenamiento y recreación: también el asfalto de las colectoras y los caminos rurales tanto hacia Cervantes como hacia Chichinales son aprovechados por gente de todas las edades, que encontraron en esta actividad un estilo de vida, sobretodo después de la pandemia.

El cicloturismo, las salidas para mejorar el estado físico, el mero placer de sentir la brisa en movimiento entre frutales, son motivos que acompañan a los reginenses durante todo el año, pero que este mes de noviembre van a poder compartir con 17 equipos regionales, de otras provincias y también de Uruguay, Chile, Perú y hasta Italia.

El recuerdo de la edición 82, en Regina. Foto: Gentileza CCO.

Mapas: Boris Diaduch.

“Vamos a darlo todo para que se sientan cómodos”, anticipó Schwallier, al frente del equipo organizador que coordina todo desde el Municipio junto a la Comisión Central Organizadora a cargo de “La Vuelta”. En una grilla que comenzará el lunes 9, coincidente con el feriado nacional por la visita del papa León XIV, el inicio de agenda será a las 14 y se extenderá hasta las 20 (ver recuadro), todo engalanado por el vuelo de una de las avionetas del aeroclub local.

Competidores reginenses, como los que participarán dentro del plantel de “Jeremías Competición” y la Agrupación “5 de Diciembre A”, junto a colegas de Huergo y Godoy en ese caso, serán los referentes locales, en una jornada que incluirá operativo con Bomberos, Salud, fuerzas policiales y demás servicios de emergencia, para cortar el tránsito y contener a la inmensa cantidad de espectadores que tienen previsto asistir a una cita tan esperada.

Ante un 2027 incierto, en el que no se sabe si esta posibilidad se repetirá, Schwallier prefiere apostar todo, tomando como ejemplo a los grandes eventos internacionales, como el Giro de Italia. Desacostumbrarse a lo que se hizo siempre y trabajar “a conciencia, con muchas ganas y corazón” es la premisa, que Regina asume con ansias, como toda anfitriona que abre las puertas de su casa para toda la región.

Innovar, entre la cultura y el deporte

Foto: Gentileza.

Lunes 9 de Noviembre:

14 horas | Entrega de números,, acreditación de ciclistas y charla técnica | Museo de la Sidra.

16 horas | Apertura Musical | Danzas folclóricas y urbanas – Acrobacias en tela.

17.30 horas | Presentación de equipos con foto oficial de todos los participantes | Anfiteatro Cono Randazzo | | Acompaña el intendente Luis Albrieu y el presidente de la CCO, Ricardo Valenzuela.

19 horas | Prólogo de la competencia, con prueba contrarreloj | Largada en el Museo de la Sidra y el Vino.

20.30 horas | Premiación en la Fuente de Aguas Danzantes | Frente al Museo de la Sidra y el Vino.

Miércoles 11 de Noviembre:

13 Horas | Concentración de los competidores en la Plaza de los Próceres | Irigoyen y San Martín.

14 Horas | Largada e inicio de 11 vueltas, por un total de 110 kilómetros.