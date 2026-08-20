El cipoleño Del Prete se lesionó y es baja en San Lorenzo para la visita a Estudiantes de Río Cuarto

Gustavo Del Prete sufrió un desgarro en el sóleo y es baja para San Lorenzo. (Foto: @gustavodelprete96)

San Lorenzo visitará a Estudiantes de Río Cuarto este viernes desde las 20 por la sexta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Nazareno Arasa y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

En la previa al duelo, Néstor «Pipo» Gorosito sufrió dos bajas: Gustavo Del Prete, quien sufrió un desgarro en el sóleo derecho, y Nicolás Blanco, que padeció una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho.

El cipoleño llegó al Ciclón en este mercado de pases en condición de libre, luego de un paso por Atlas, y venía sumando buenos ingresos como suplente. Ahora, el «Tuti» deberá enfocarse en la recuperación, que le demandará alrededor de tres semanas.

Por su parte, el juvenil de 19 años estará aproximadamente el mismo tiempo fuera de las canchas y es una baja sensible para el «Pipo», que lo hizo debutar en Primera en el clásico ante Huracán y lo ratificó en el siguiente duelo, en la victoria ante Unión.

La idea de Gorosito era repetir el equipo que venció al Tatengue, pero con la ausencia de Blanco no podrá hacerlo. Lo más probable es que lo reemplace Ezequiel Herrera, quien se recuperó de una distensión en el isquiotibial izquierdo y volvió a la convocatoria.

De esta manera, la formación de San Lorenzo para visitar a Estudiantes de Río Cuarto sería: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.