Copa Davis en Neuquén: «El trabajo grueso está muy encaminado», aseguró el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis

En su visita a Neuquén, Brum constató los muy buenos avances en el Ruca Che a la espera de la serie por los Qualifiers.

A un mes del tan esperado acontecimiento deportivo mundial, los preparativos para recibir la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía están más que encaminados.

Así lo indicó Gastón Brum, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), quien, en su visita esta semana por Neuquén, dio tranquilidad sobre probablemente el aspecto más inquietante de los trabajos previos.

«Por suerte, el piso ya llegó desde España y está en el puerto. Resta transportarlo y comenzar la tarea de colocación. Diría que, en términos de plazos, estamos un poco adelantados, lo cual nos da mucha tranquilidad», contó Brum en exclusiva a Río Negro.

Destaca Brum que la apuesta en sí del suelo fue grande, pero que las prestaciones del Ruca Che para el 19 y 20 de septiembre, ya con la certeza de la importación concretada, facilitarán las tareas de armado y confección final.

«Está todo muy encaminado. Siempre faltarán algunas cositas hasta los últimos días, pero se avanzó mucho en lo más importante. La gente de trabajo del Ruca Che nos dio un enorme soporte en todo hasta ahora. Entre ellos y los integrantes de la AAT se está haciendo todo a la altura de lo que exige el evento», exclamó.

Y agregó: «Todas las series tienen una particularidad. En este caso, al tener un estadio armado y funcional se hace todo más sencillo. En ese sentido, lo más arduo del trabajo previo tiene que ver con el piso. Y no por la complejidad de armado, sino por lo novedosa que representa semejante apuesta«.

Que sea autosustentable, una de las premisas

El proyecto, al menos en la previa, respondió de acuerdo a los parámetros establecidos. La respuesta del sector público y privado fue inmediata, según resalta Brum, lo que permitió cumplir con una de las premisas fundamentales.

«Desde el vamos planteamos que el objetivo era no desviar fondos destinados a los neuquinos. Quedamos en que la serie tenía que ser autosustentable y así lo logramos. Hubo mucha ayuda de empresas privadas, pero también del público particular, como lo marca el hecho que se hayan agotado las entradas en apenas 20 minutos. Eso generó un ecosistema de ideal entre lo público y privado para lograr ese objetivo», explicó.

La respuesta del aficionado, un aval hacia la elección del Ruca Che como sede: «Fue una verdadera locura tener semejante respuesta de la gente. Y eso explica un poco también el por qué de la elección de sede. En Neuquén hay mucha tradición con el deporte, trabajando desde hace años con menores y la formación. La mayoría de las personas con los que hablamos en la provincia alguna vez jugaron al tenis», destacó el Director Ejecutivo.

Por último, Brum recalcó otro de los grandes propósitos de la gestión que encabeza Agustín Calleri en la AAT: el proceso de federalización del tenis.

«La intención de esta gestión es llevar cada vez más eventos a nuevos lugares y acercar el tenis a quienes no tienen la posibilidad de jugarlo y verlo. Cuando se supo que Neuquén era una posibilidad, a través de la gestión de Horacio Marín (CEO de YPF), el gobierno respondió de inmediato y no hubo mucho más que analizar. Entre el gobierno, el aporte de las petroleras del sector y los demás actores, rápidamente se hizo posible«, cerró.