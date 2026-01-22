SUSCRIBITE Diario papel
El cipoleño Valentino Simoni debutó con gol en Gimnasia de Mendoza

En su debut absoluto en la Primera División, el centrodelantero cedido desde Boca Juniors marcó de cabeza ante Central Córdoba.

Valentino Simoni estuvo casi diez años en las inferiores del Xeneize. El cipoleño hizo historia en la Reserva de Boca, convirtiéndose en el jugador con más títulos ganados en este siglo en esa categoría.

En 2025, fue titular durante todo el año en reserva, bajo la conducción de Mariano Herrón, y se consagró en el Torneo Clausura —marcando en la final ante Gimnasia de La Plata— y en el Trofeo de Campeones, frente a Vélez. Por todo esto, a sus 21 años despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino.

Este mes llegó a Gimnasia de Mendoza, recién ascendido a la Primera División. Un puñado de entrenamientos le alcanzaron para ser el 9 titular ante Central Córdoba, y cinco minutos le bastaron para marcar un gol.

El tanto fue fabricado en Boca Predio. Julián Ceballos, también cedido desde el Xeneize, fue quien asistió a Simoni. El zurdo pateó el córner y el cipoleño se desmarcó hacia el primer palo y ejecutó un cabezazo inatajable para Alan Aguerre.

De esta manera, el centrodelantero puso el 1-0 parcial en el debut del Lobo mendocino en el Torneo Apertura, en el que integra la Zona A. Además, anotó el primer gol de Gimnasia de Mendoza en su regreso a Primera, tras 42 años en el ascenso.


