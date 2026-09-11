El Club de Veteranas de Río Negro se destacó en el Torneo Patagónico de tenis

El Club de Veteranas de Río Negro dijo presente en el Torneo Patagónico de tenis disputado en Bahía Blanca.

El Club de Veteranas de Río Negro tuvo una destacada participación en el 6º Torneo Patagónico de Veteranas de tenis, que se disputó del 3 al 6 de septiembre en la ciudad de Bahía Blanca.

La delegación rionegrina estuvo representada por 20 parejas de entre 30 y 80 años, que compitieron en las categorías A, B y C. Del certamen también participaron representantes de Bahía Blanca, Bariloche, Carmen de Patagones, Chubut, Mendoza y Neuquén.

Río Negro logró sobresalir especialmente en la categoría +40 A, donde consiguió el 1º, 2º, 3º y 4º puesto. Además, las representantes rionegrinas obtuvieron el 2º y 4º puesto en +30 B, mientras que en la categoría +40 B alcanzaron el 4º lugar.

Entre los logros más destacados también estuvo el de Mónica Berastegui y Griselda Acuña, mayores de 80 años, quienes se quedaron con el primer puesto en su categoría. Estos resultados le permitieron al Club de Veteranas de Río Negro quedarse con el tercer puesto en la clasificación general por equipos.

Mónica Berastegui y Griselda Acuña se quedaron con el primer puesto en la categoría de mayores de 80 años.

Desde el club destacaron este último resultado como un ejemplo de «perseverancia y pasión por el deporte», además de valorar el «esfuerzo colectivo y la disciplina» demostrados por toda la delegación durante el torneo.