Se vacía el «grupo conteiner» en River: Bustos firmará en Coritiba y Viña también es buscado desde Brasil

Fabricio Bustos rescindió su contrato en River y viajará hacia Brasil en las próximas horas para ser refuerzo de Coritiba.

Con el mercado de pases cerrado en Argentina, River sigue buscando resolver las salidas de los jugadores que formaron el famoso «grupo conteiner» en el predio de Cantilo. De los 14 futbolistas que fueron apartados en primera instancia, en los últimos días solo quedaban dos: Fabricio Bustos y Matías Viña.

Sin embargo, el lateral derecho ya resolvió su salida. En las últimas horas firmó la rescisión de su contrato, que lo vinculaba al Millonario hasta diciembre de 2027, y ahora viajará a Brasil para convertirse en refuerzo del Coritiba.

Bustos había llegado al club de Núñez a mediados de 2024 a cambio de una cifra cercana a los 6 millones de dólares, con Marcelo Gallardo como entrenador, pero nunca logró afianzarse como titular, especialmente tras la llegada de Gonzalo Montiel a principios de 2025.

Este año disputó 10 partidos, todos con Eduardo Coudet como entrenador, e incluso fue titular en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano debido a la lesión de Montiel. Sin embargo, la comisión directiva tomó la decisión de apartarlo del plantel y, casi tres meses después, encontró un nuevo destino.

De esta manera, el único que continuará entrenando en el predio de Cantilo, en soledad, será Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo llegó a principios de este año, a préstamo con opción de compra desde Flamengo, y su situación es más compleja.

Matías Viña es el único jugador que permanecerá entrenando apartado en el predio de Cantilo.

A pesar de que Viña es pretendido por Cruzeiro, es el Mengao quien debe cortar el préstamo con River para cederlo a un competidor directo. Además, el mercado de pases de Brasil cierra este viernes a las 19 (hora argentina), por lo que cada segundo cuenta.