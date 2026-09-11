Comenzó la 30° Expo Rural de Viedma: inversiones, producción y una nueva generación que toma protagonismo

Jorge Gambale, director nacional de Agricultura, fue uno de los protagonistas de la primera jornada de la Expo Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La 30° Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones comenzó este viernes con una agenda que durante tres días reunirá a productores, empresas, instituciones y familias en el predio de la Sociedad Rural. En el inicio de la muestra, el foco estuvo puesto en las inversiones y las herramientas disponibles para impulsar la producción agropecuaria.

La primera actividad fue la charla «Incentivos a la inversión productiva: claves del RIMI para el agro«, a cargo de Jorge Gambale, director nacional de Agricultura, quien explicó los alcances del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y el impacto que puede tener para las empresas y productores que evalúan nuevas inversiones.

Gambale destacó que existe expectativa por el nivel de inversiones que pueda generar este esquema, aunque señaló que todavía no hay cifras para anticipar. Explicó que el RIMI busca facilitar nuevas inversiones a través de beneficios como la amortización acelerada en Ganancias y el recupero anticipado del IVA, lo que permite reducir los tiempos habituales para recuperar fiscalmente una inversión y mejora el flujo financiero de las empresas.

En el caso del agro, el régimen contempla además inversiones vinculadas con riego, eficiencia energética, protección contra el granizo y genética animal.

«Esperamos un nivel alto de inversión», sostuvo en dialogo con DIARIO RÍO NEGRO, y explicó que el productor agropecuario mantiene una tendencia a incorporar tecnología cuando encuentra condiciones que favorecen la decisión de invertir.

El incentivo para acelerar las inversiones

Gambale puso como ejemplo el impacto que puede tener el régimen sobre la amortización de los equipos. Según explicó, una inversión que normalmente se amortiza en cinco o diez años puede hacerlo de manera acelerada, incluso en uno o dos años, lo que representa una ventaja para el flujo financiero de las empresas.

«Capaz que también existiendo el régimen lo ayuda a tomar la decisión de hacer la inversión ahora», señaló.

El funcionario remarcó además que el RIMI tiene un período de vigencia determinado: comenzó en marzo de este año y se extenderá hasta abril de 2028. Para Gambale, ese plazo también puede funcionar como un incentivo para quienes están analizando realizar una inversión.

Consultado por los productores que todavía mantienen una postura más cautelosa, sostuvo que esa actitud está vinculada a la falta de previsibilidad de los últimos años.

«El productor se ha tornado cauteloso porque no tenía reglas claras de juego. Yo soy productor y puedo decir a ciencia cierta que es así», afirmó.

En ese sentido, consideró que actualmente «se están construyendo reglas claras» y que las herramientas de promoción deben apuntar a que el productor pueda seguir creciendo y tecnificando su explotación.

Banacloy destacó la renovación generacional de la Rural

En el inicio de la Expo también estuvo presente el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, quien destacó especialmente el perfil que adquirió la exposición de Viedma.

Para el funcionario, una de las características que diferencia a esta Rural es la renovación generacional de la comisión organizadora.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, durante la primera jornada de la Expo Rural. Foto: Marcelo Ochoa.

«Hay una renovación generacional muy grande en lo que tiene que ver con la comisión. Esto es algo muy necesario en los esquemas productivos», señaló.

Banacloy consideró que uno de los grandes desafíos de las políticas públicas es «garantizar la continuidad generacional de la producción» y puso a Viedma como un ejemplo de ese proceso.

También valoró la apertura de la exposición hacia la comunidad, con propuestas para chicos, juegos y actividades que buscan acercar el campo a la ciudad.

Nuevas zonas bajo riego y más producción

El ministro también planteó que el Valle de Viedma atraviesa una oportunidad de crecimiento productivo a partir de los financiamientos que la Provincia obtuvo a través del BID.

En ese escenario incluyó no solo al Valle de Viedma sino también a zonas vinculadas como Guardia Mitre y Negro Muerto, dentro de un proceso de expansión de la agricultura.

Banacloy sostuvo que el crecimiento de la ganadería necesita estar acompañado por una mayor producción agrícola.

Productores y referentes del sector participaron de las actividades de la 30° Expo Rural de Viedma-Patagones. Foto: Marcelo Ochoa.

«Cuando queremos crecer en ganadería, como estamos creciendo, claramente se necesita esa agricultura extensiva», afirmó.

Según explicó, los nuevos desarrollos bajo riego y los avances tecnológicos ya permiten observar cambios importantes en los rendimientos y en las formas de producir.

Una línea de $3.000 millones para maquinaria

En ese paquete de herramientas, Banacloy anticipó además una nueva línea de financiamiento provincial destinada específicamente a la compra de maquinaria agrícola.

La presentación estará a cargo del gobernador Alberto Weretilneck durante la jornada central de la Expo, prevista para el domingo, la línea contempla un fondo de US$2 millones, con financiamiento de hasta USD 200.000 para la compra de maquinaria.

La jornada del domingo comenzará a las 10 con la inauguración oficial de la 30° Expo Rural, que contará con la presencia de autoridades y para la que se espera la participación del gobernador Alberto Weretilneck.

La muestra continuará durante el sábado y tendrá el domingo su jornada central, en una edición especial por los 30 años de la Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones.