Una ciudad del Alto Valle sorteó lotes en venta para la construcción de viviendas

El municipio de Godoy realizó esta semana el sorteo de lotes entre las personas inscriptas para acceder a una parcela y construir su vivienda familiar. El mecanismo fue habilitado por la ordenanza 1267/26, que autorizó al Ejecutivo a vender terrenos ubicados en dos sectores de la planta urbana: la manzana 627B, una manzana céntrica hoy baldía, y las manzanas 160 a 165, correspondientes a un ex loteo social.

El acto se desarrolló en la sede del Concejo Deliberante, encabezado por el intendente Albino Garrone, con la supervisión de un escribano público y la presencia de las familias inscriptas.

La municipalidad informó además que ya pueden consultarse los listados provisorios del sorteo, estos están sujetos a eventuales impugnaciones, que se recibirán hasta el 30 de julio. Por esto, pidieron a los inscriptos revisar la información publicada en sitios oficiales del municipio. Una vez cerrado el período de impugnaciones, se dará a conocer el listado definitivo según la normativa vigente.

Así funcionó el sorteo en la manzana 627B

Los lotes de la manzana 627B tienen un valor de $12 millones, y los vecinos podían anotarse en dos categorías: clase A, quienes manifestaban contar con el monto total, y clase B, quienes declaraban tener el 40% del valor del lote.

«La manzana 627B tiene 20 lotes, pero tuvimos 27 inscriptos clase A», explicó Garrone, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Como no alcanzaban los lotes para todos los anotados, se realizó un sorteo del 1 al 27: los ubicados entre el 1 y el 20 accederán directamente a la compra, mientras que del 21 al 27 quedarán como suplentes.

Los inscriptos clase B, en tanto, no podrán comprar en esta instancia (ya que solo había 20 lotes disponibles), pero también se sorteó su orden de prelación como suplentes: quedarán detrás de los siete suplentes clase A, formando una lista de 23 suplentes clase B.

Sobre el motivo de este esquema, el intendente explicó: «en Godoy hace años que no hay lotes, salvo los lotes sociales, que es un mecanismo que ya no funcionó, porque el municipio los cobraba muy baratos y la gente no los pagaba y tampoco construía la casa».

Por eso, según indicó, decidieron vender la manzana 627B a valor de mercado para destinar lo recaudado a la compra de nuevas tierras y avanzar en un próximo loteo, del cual podrán participar quienes hoy quedaron como suplentes.

Los lotes del ex loteo social: clases C y D

Para las manzanas 160 a 165, con lotes valuados en $5,4 millones el esquema replicó la misma lógica pero con otras categorías: clase C para quienes manifestaban tener el monto total, y clase D para quienes declaraban el 40% del valor.

En este sector se anotaron solo tres personas en total, que accederán en forma directa a las parcelas. Allí el sorteo sirvió únicamente para definir el orden de elección de la ubicación del terreno.

Sobre la diferencia en la cantidad de inscriptos entre ambos sectores —50 en la manzana 627B contra apenas 3 en el ex loteo social—, el intendente lo atribuyó a la ubicación de los lotes.