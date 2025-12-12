Inter Miami cierra su primer refuerzo de cara al 2026: Facundo Mura sería compañero de Messi

Mura ya tendría acordado su arribo a Inter Miami, mientras Costas presiona para que siga en La Academia.

Inter Miami continúa dando pasos firmes después de haber conquistado su primera MLS, en una campaña que terminó con un 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en la final y actuaciones decisivas de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. El club confirmó la adquisición definitiva de la ficha de De Paul al Atlético de Madrid, asegurando su permanencia como socio futbolístico de Lionel Messi.

Mientras tanto, Allende analiza ofertas -con River entre los interesados- tras su aparición estelar en el partido decisivo. Con este escenario, la dirigencia ya empezó a moldear la estructura del equipo que defenderá el título.

En ese proceso apareció la primera incorporación para la temporada 2026. Según César Luis Merlo, Facundo Mura habría llegado a un acuerdo verbal para sumarse al equipo de Javier Mascherano una vez que finalice su vínculo con Racing el 31 de diciembre.

El lateral derecho, que quedará libre, firmaría por tres años y cubriría la vacante que dejó la salida de Marcelo Weigandt. “Ya está todo arreglado. Se va libre de Racing y va a firmar un contrato por tres años. Hace algunos días Costas hizo el último intento por retenerlo, pero el jugador planteó que se quiere ir. Si bien falta algún que otro detalle, puedo confirmar que va a ser el lateral derecho de Inter Miami“, afirmó Merlo.

La llegada de Mura también está vinculada a la continuidad de Ian Fray, quien, tras quedarse con la titularidad durante la última temporada, renovó su contrato hasta 2029. La combinación entre un defensor consolidado y un lateral con proyección reforzaría un bloque defensivo que Mascherano considera prioritario para competir en alto nivel durante todo el año.

Aun así, en Racing niegan que exista un acuerdo definitivo y aseguran que el jugador todavía debe responder a la propuesta de renovación que le hicieron antes de la final del Torneo Clausura.

La incertidumbre se mezcla con la inminencia: Gustavo Costas aún debe decidir si Mura o Gastón Martirena será el titular en el duelo ante Estudiantes que definirá el Clausura en Santiago del Estero.