El conmovedor posteo de Leo Messi tras el fallecimiento de Omar Souto, histórico gerente de AFA

El futbol argentino está de luto. Este domingo, la AFA comunicó el fallecimiento de Omar Souto, gerente de Selecciones Nacionales y uno de los responsables de que Lionel Messi juegue para Argentina. Por esta pérdida, se decretaron tres días de duelo en el ente del futbol argentino y se realiza un minuto de silencio en todos los partidos de octavos de final.

Hace instantes, el saludo más conmovedor fue el de Lionel Messi, que le dedicó un posteo en redes sociales: «Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí«, destacó la Pulga.

Luego, el capitán de la albiceleste remarcó el lado humano de «Papúa», como lo solían conocer: «Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección«. Para cerrar, dejó un emotivo mensaje: «Tu huella queda para siempre, nunca te vamos a olvidar Omar«.

Souto y su gran trabajo para que Messi juegue en la Selección Argentina

La historia de Omar Souto con Lionel Messi comenzó ya hace varios años. En una entrevista en 2021, el gerente de AFA reveló cómo fue el detrás de escena de la primera convocatoria de la Pulga: «En el Mundial Sub 20 de Nigeria nosotros siempre estábamos con España en los hoteles y una persona del cuerpo técnico de ellos nos agarró y nos dijo ‘cómo no trajeron al chaval del Barcelona‘». Allí, se prendieron las alarmas y comenzó el operativo.

El reconocimiento que recibió en octubre por parte de AFA.

Él mismo fue quien buscó en una guía telefónica todos los números de los Messi en Rosario, hasta que se pudo contactar con los padres del astro. Y contó que pensaba que tenía otro nombre: «Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo«. Luego, junto a Tocalli organizaron una falsa convocatoria para cerrar a la creciente figura, donde jugaron contra Paraguay y Uruguay. A partir de ahí, nunca más se sacó la remera de la Selección Argentina.

Además, siempre destacó las ganas del 10 de vestir la camiseta albiceleste: «Lo más importante que hay que destacar es que Messi siempre quiso jugar con la Selección Argentina«, enfatizó.