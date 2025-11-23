Racing y River se miden por los octavos del Clausura: formaciones, hora y TV

Racing y River se vuelven a ver las caras. La Academia y el Millonario protagonizarán una nueva edición del clásico del morbo. Luego del choque en cuartos de Copa Argentina, se enfrentarán este lunes a partir de las 19:15 por los octavos del Clausura, donde uno seguirá en camino por el título y el otro se despedirá del 2025.

Será un duelo donde no solo estará en juego seguir en la competencia, sino la clasificación a la Copa Libertadores. Hasta el momento, ninguno de los dos clubes está clasificado a la próxima cita continental. Pero quien está más complicado es Racing, ya que tiene que salir campeón si o si. River, en cambio, si no se corona, puede meterse a la Copa si Central, Boca o Argentinos dan la vuelta olímpica.

Será el regreso al Cilindro de varios ex Racing: Juanfer Quintero, Marcos Acuña y Maxi Salas. Se espera que el delantero sea el más criticado, ya que se fue de manera polémica a principios de este año. Además, fue el autor del único gol en el último choque, donde River sacó a Racing de la Copa Argentina.

Racing juega con su capitán.

La Academia llega en un buen momento a este cruce trascendental. De los últimos cinco partidos, obtuvo cuatro victorias que lo dejaron en la 3° posición de la Zona A. Además, desde la 7° fecha, solo recibió un gol, que demuestra el gran nivel de Facundo Cambeses.

Los dirigidos por Costas tendrán el apoyo de su público. En la semana, la Aprevide le levantó la sanción de tres partidos sin público por el recibimiento frente a Flamengo de Copa Libertadores. Tras esta determinación, en Avellaneda habrá 100% de aforo.

En los últimos años, Racing tiene un historial muy negativo frente a River: solo ganó un partido de los últimos diez encuentros. El único triunfo fue en 2024, con gol de Maxi Salas, ahora en el equipo de Núñez.

La principal novedad es el regreso de Santiago Sosa. El capitán irá desde el arranque frente a su ex equipo tras la fractura que sufrió en la ida frente a Flamengo. El mediocampista utilizará una mascara para protegerse.

El Millonario va por la recuperación.

El Millonario vive todo lo contrario. El equipo de Marcelo Gallardo llega a esta «final» en medio de una crisis futbolística muy grande. De los últimos 12 partidos, solo ganó 2 y todavía no aseguró su pase a la próxima Libertadores. Viene de empatar sin goles ante Vélez

El Muñeco contará con Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, que serán parte del once inicial tras recuperarse de sus lesiones. En el mediocampo hay muchas incógnitas. Todavía no está decidido quién acompañará a Enzo Pérez en el eje: será Portillo o Castaño. Además, Galoppo o Lencina ocuparán un lugar en el mediocampo. Arriba, repetirá delantera. Driussi y Salas serán los atacantes. Colidio está descartado porque no se recuperó de su desgarro.

Formaciones, hora y TV

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello