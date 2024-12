El contundente planteo del asesor de Alpine que ilusiona Franco Colapinto en la Fórmula 1: «Lo cambio»

Franco Colapinto cerró un gran 2024 con su participación en la Fórmula 1. El argentino estuvo en nueve Grandes Premios y obtuvo buenas posiciones, aunque no tendrá lugar en la próxima temporada. Sin embargo, el asesor de Alpine largó una declaración que ilusiona al joven piloto.

Flavio Briatore dialogó con el diario Le Parisien y confirmó que el oriundo de Pilar no tendrá lugar en el inicio de la temporada. “Lo único seguro es la muerte”, planteó con un toque de humor, antes de asegurar que Pierre Gasly y Jack Doohan serán los pilotos en el estreno de la próxima campaña de la Fórmula 1.

“Vamos a empezar el año con Pierre y Jack , te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados», sostuvo Briatore.

El comentario de Flavio Briatore que ilusiona a Colapinto

Sin embargo, el frances dejó una puerta abierta para el argentino. Ya que aseguró que no tendría problema en cambiar de piloto en medio del circuito: “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”.

De esta manera, Colapinto podría aparecer en la Fórmula 1 de la misma manera que cuando irrumpió en Williams como reemplazante de Logan Sargeant para correr las últimas nueve carreras.

Días atrás, Briatore ya se había referido al nivel de Colapinto, lo que llevó a que crezcan los rumores. “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”, sostuvo.