El cruce entre Mbappé y Xabi Alonso antes de que lo echaran del Real Madrid

El domingo, Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en un partido cargado de emoción, correspondiente a la final de la Supercopa de España, y tras la derrota el club de la capital española decidió poner fin al ciclo de Xabi Alonso como entrenador.

El técnico no había logrado convencer en el Real Madrid, que actualmente se encuentra en la segunda posición de LaLiga, por detrás de su clásico rival. Además, como sucesor de Carlo Ancelotti, comenzaron a aflorar problemas de vestuario que no se habían registrado durante la etapa del entrenador italiano.

Una clara muestra de la falta de química entre el entrenador y sus futbolistas se dio en la final del domingo. Una vez finalizado el encuentro, Xabi Alonso pidió que el plantel realizara el pasillo de honor a Barcelona, pero los jugadores no acataron la indicación.

😳 El cruce de MBAPPÉ y XABI ALONSO, durante la premiación de la Supercopa de España pic.twitter.com/BFyaWSFKH6 — Diario Olé (@DiarioOle) January 12, 2026

Kylian Mbappé no solo se negó, sino que además ordenó a sus compañeros retirarse al vestuario, al igual que el brasileño Rodrygo, y el resto del plantel hizo caso al delantero francés, desoyendo la orden del DT español.

Sin embargo, fue un cruce que no pasó a mayores. El francés fue el primero en despedir al entrenador en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: «Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa«, ha escrito el francés en Instagram.

El entrenador será reemplazado, al menos de forma interina, por Álvaro Arbeloa, quien dará el salto desde el Real Madrid Castilla, filial del club que dirige desde junio del año pasado.