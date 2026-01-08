El Cuti Romero compartió un fuerte comunicado por la crisis del Tottenham

El Tottenham de Cristian Romero atraviesa un presente muy duro. El equipo londinense cayó agónicamente este miércoles frente a Bournemouth por 3-2 y se ubica en la 14° posición de la Premier League.

Tras esta nueva caída, el Cuti publicó un fuerte posteo donde realizó una correcta autocrítica y aprovechó para pegarle a los directivos del club. El comunicado comenzó dirigidos a los hinchas: «Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando».

Luego, recalcó que el mal momento del equipo es culpa de los futbolistas: «Somos responsables, no hay duda de eso. Yo soy el primero. Seguiremos dando la cara e intentando revertir la situación», señaló. Aunque no dejó pasar la oportunidad para lanzar una fuerte indirecta: «Deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hace. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para contar algunas mentiras«, apuntó.

Para cerrar, volvió a hablar sobre el trabajo que realizará el conjunto londinense para cambiar la cara: «Nosotros seguiremos aquí, trabajando y manteniéndonos unidos. Hay que mantenerse callado y trabajar más duro. Todos juntos será más fácil», finalizó el capitán del Tottenham.

El duro momento del equipo de Thomas Frank se refleja en los números. De los últimos 6 partidos, solo ganó uno y está muy lejos de los puestos europeos. En contrapartida, está 11° en Champions League, muy cerca de los primeros ocho que pasan directo a octavos de la competencia internacional.

En los comentarios de la publicación, varios compañeros del central campeón del mundo le expresaron su apoyo en este difícil momento que atraviesa el Tottenham. El fin de semana tendrá oportunidad de revancha, cuando reciba al Aston Villa por la FA Cup. El Dibu Martínez está en duda para este duelo, ya que salió reemplazado en el entretiempo en la empate de este miércoles de los villanos.