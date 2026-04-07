El Desafío Los Alerces fue un éxito: más de 130 nadadores participaron de la prueba en el Lago Futalaufquen

El imponente Lago Futalaufquen, en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, fue escenario de la competencia de aguas abiertas “Desafío Los Alerces”, que tuvo la participación de 130 nadadores provenientes de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como una de las pruebas más destacadas de la disciplina en la región.

La competencia contó con la presencia estelar de Mayte Puca, actual campeona mundial de aguas abiertas. Además, hubo representantes de Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santa Cruz, Rosario, Neuquén, Río Negro, Chubut y también de Chile.

El evento ofreció tres distancias: 10K, 3.8K y 1.5K, con un total de seis modalidades. En los 10K se desarrollaron las categorías individual y por equipos. Cabe destacar que en la modalidad individual, cada nadador contó con el acompañamiento de un kayakista de seguridad durante todo el recorrido.

Por su parte, la modalidad de 10K por equipos, que se realizó por primera vez en la Patagonia, se llevó a cabo mediante relevos, incorporando una dinámica que fomenta valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la estrategia y el aliento mutuo, en una disciplina tradicionalmente individual.

Para las distancias de 3.8K y 1.5K, los competidores pudieron participar en modalidades con o sin neopreno, permitiendo la inclusión de nadadores con distintos niveles de experiencia y preferencias.

Luego del término del evento, la jornada finalizó con una comida que compartieron todos los competidores, acompañantes y colaboradores. De esta forma, se generó un espacio de encuentro, camaradería y celebración colectiva

Cabe destacar que el “Desafío Los Alerces” es el primer evento deportivo, en particular de natación en aguas abiertas, realizado en el Parque Nacional Los Alerces luego de los incendios que afectaron a la región. Este hecho adquiere especial relevancia, ya que contribuye a revalorizar y visibilizar un destino turístico y deportivo de proyección internacional, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.