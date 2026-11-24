El británico tuvo un asombroso debut en la F1, reemplazando a Carlos Sainz en Ferrari.

La falta de confirmaciones respecto al futuro de Oliver Bearman en la Fórmula 1 despertó todo tipo de sospechas y especulaciones. Una de ellas, proveniente de un medio británico, asociaba al piloto inglés al equipo Alpine en reemplazo del argentino Franco Colapinto.

Ese rumor rápidamente fue negado y descartado el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Las Vegas. El mismo aseguraba que Flavio Briatore, luego del episodio que el pilarense protagonizó en Bakú, habría iniciado negociaciones con el actual volante de Haas para ofrecerle una butaca en 2027.

Pero detrás de la incertidumbre sobre el futuro de Bearman (el equipo estadounidense todavía ni anunció al compañero de equipo de Rafael Camara) hay una explicación diferente, según anunció el sitio especializado Motorsport: una disputa salarial con Haas que todavía no llegó a resolverse.

Ollie is hoping his contract talks will be concluded very soon ✍️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/8DXY03l4dd — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Las conversaciones entre el piloto de 21 años, de brillante debut en F1 en Arabia Saudita 2024 (reemplazó a Carlos Sainz en Ferrari y sumó puntos) y la escudería estadounidense se encuentran estancadas por diferencias económicas.

La oferta salarial del equipo no alcanza las expectativas del inglés y su entorno, una situación que prolongó una negociación que inicialmente parecía encaminada.

Ese escenario alimentó distintas especulaciones sobre el mercado de pilotos y abrió la puerta a versiones que relacionaron al británico con Alpine; algo que se potenció tras las últimas declaraciones de Briatore, donde refirió a Colapinto con cierta obligación de cara al futuro: “tiene que demostrar que ha madurado”, sentenció el italiano respecto al argentino.

No obstante, la información publicada por Motorsport niega ese trascendido y señala que no existe negociación alguna con la estructura francesa. Por el contrario, apunta a que su continuidad en Haas es el escenario esperado.

El propio Bearman también se encargó de descartar cualquier posibilidad de cambiar de equipo para 2027. Durante la previa del Gran Premio de Las Vegas, cuando le preguntaron si contemplaba correr en otra escudería en 2027, respondió sin dejar margen para las interpretaciones: «No, cero posibilidades».

Su situación contractual también tiene un capítulo importante relacionado con Ferrari. La casa de Maranello ya ejerció la opción que le permite retener al británico dentro de su programa de pilotos, al que se incorporó en 2021.

Bearman nunca ocultó que su gran objetivo es llegar algún día al equipo italiano, aunque entiende que esa posibilidad dependerá de las decisiones que tome Ferrari. «Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí«, expresó el británico, en referencia a Haas. Sus declaraciones refuerzan la idea de que no contempla otro destino para el próximo campeonato.

La demora, de todas maneras, generó malestar en el piloto, que esperaba tener su futuro resuelto mucho antes. «Estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene«, había reconocido en Las Vegas.