La puerta de entrada de la casa tiene un significado especial para quienes siguen las tradiciones relacionadas con la armonización de los espacios. Entre los rituales más populares se encuentra el de colocar una cinta amarilla en el picaporte para atraer buenas energías.

Según publicó Vía País, esta costumbre se vincula con la simbología del color amarillo y puede realizarse tanto en viviendas como en oficinas y comercios.

Muchas personas recurren a este gesto cuando desean iniciar una nueva etapa, mudarse o renovar el ambiente de su hogar.

Qué significa colocar una cinta amarilla en la puerta de casa

En las creencias populares, el amarillo representa la vitalidad, el optimismo y la prosperidad. Su presencia en el ingreso de una vivienda simboliza la intención de recibir experiencias positivas.

Entre las propiedades simbólicas que se le atribuyen se destacan:

Atraer abundancia y bienestar económico.

Favorecer la llegada de oportunidades personales y laborales.

Promover la armonía familiar.

Dejar atrás las energías negativas.

Mantener presentes los deseos y objetivos personales.

La cinta también puede funcionar como un recordatorio cotidiano de aquello que se quiere alcanzar.

Cómo colocar la cinta amarilla en la puerta de entrada

Para realizar este ritual no se necesitan elementos adicionales ni preparativos especiales.

Elegir una cinta de tela amarilla que esté limpia y sin daños. Sujetarla al picaporte de la puerta principal. Al momento de hacer el nudo, concentrarse en aquello que se desea para el hogar. Mantenerla en un lugar visible mientras conserve su buen estado.

La intención puede estar relacionada con la salud, la tranquilidad, el crecimiento económico o la concreción de nuevos proyectos.

Cuándo hay que cambiar la cinta amarilla

No existe un plazo determinado para retirarla. La recomendación es reemplazarla cuando pierda su color original, se ensucie o comience a deteriorarse.

También se puede renovar al comenzar un nuevo mes, como una manera simbólica de cerrar una etapa y establecer nuevos propósitos.

La llegada de diciembre puede ser una oportunidad para incorporar este ritual, agradecer lo vivido durante el año y establecer nuevas intenciones.

Aunque no existe evidencia científica de que colocar una cinta amarilla atraiga dinero o buena suerte, su valor reside en el significado emocional y espiritual que cada persona le atribuye.