Miley Cyrus volvió a sorprender con su estilo, esta vez lejos de los escenarios. La cantante se casó con el músico Maxx Morando el sábado en una ceremonia íntima en Palm Springs, California, y eligió dos looks muy diferentes para celebrar. Uno recuperó la elegancia de los vestidos clásicos mientras que el otro llevó su impronta rockera a la fiesta.

Para dar el sí, la artista apostó por un diseño de Saint Laurent, creado por Anthony Vaccarello confeccionado en seda con mangas largas, cuello barco cerrado, cintura marcada y una falda de caída alargada y una pequeña cola.

El detalle más llamativo apareció en la espalda, con un escote profundo que contrastaba con la sobriedad del frente.

El vestido de estética vintage combinaba distintas referencias. La caída fluida y la silueta estilizada remitían al glamour de los años 30, mientras que el cuello cerrado, las líneas limpias y la ausencia de adornos recordaban al minimalismo de los años 60.

Una mezcla de épocas que dio como resultado un diseño clásico, pero lejos de verse antiguo.

El estilismo acompañó esa idea. Miley llevó el cabello recogido en un peinado ligeramente descontracturado, joyas de diamantes y zapatos blancos de seda en punta, también de Saint Laurent. Sin grandes accesorios ni un velo protagonista, dejó que el vestido concentrara todas las miradas.

Del blanco al negro

Para la celebración posterior, la cantante cambió por completo de registro. Dejó atrás la seda blanca y eligió un minivestido negro de lentejuelas, de mangas largas y espalda descubierta.

La cantante lo combinó con medias cancan negras translúcidas y zapatos de taco.

Los dos estilismos mostraron facetas distintas de su identidad: por un lado, una novia de inspiración clásica y romántica; por el otro, una Miley más cercana a su costado rockero. Dos elecciones opuestas que encontraron un punto en común en la elegancia y el sello personal de la cantante.