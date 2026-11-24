Desde el próximo lunes 30 estarán abiertas las preinscripciones en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) para la oferta académica 2027 que se compone de once propuestas formativas con 1.750 cupos disponibles.

La convocatoria incluye nueve tecnicaturas superiores y dos propuestas de terminalidad educativa, destinadas tanto a agentes de la administración pública como a la ciudadanía en general.

El plazo se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre y contemplan distintas alternativas de formación, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación y fortalecer la capacitación de quienes forman parte del Estado provincial y de la comunidad rionegrina.

La propuesta académica incluye nueve tecnicaturas superiores vinculadas con áreas estratégicas de la administración pública, la comunicación, la tecnología, la salud, el turismo y la seguridad laboral.

Las carreras habilitadas

Tecnicatura Superior en Capital Humano.

Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa.

Tecnicatura Superior en Gestión de Gobiernos Municipales.

Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación en los Nuevos Medios.

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Full Stack.

Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información.

Tecnicatura Superior en Administración de Servicios de Salud.

Tecnicatura Superior en Turismo.

Cupos: la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo dispondrá de 120 lugares para empleados públicos y 30 para ciudadanía general. La Tecnicatura Superior en Gestión de Gobiernos Municipales tendrá cupo solamente para 100 agentes municipales. Las demás carreras tendrán 100 lugares para empleados públicos cada una y 50 vacantes para la comunidad.

Finalización de estudios secundarios

La oferta también contempla dos alternativas para quienes buscan finalizar sus estudios secundarios.

El Bachillerato Libre para Adultos (BLA), destinado exclusivamente a municipales, contará con 200 cupos disponibles, mientras que el Secundario para Adultos con orientación en Informática dispondrá de 200 lugares para empleados públicos y 50 para ciudadanía general.

Oferta 2027 1.320 cupos destinados a empleados públicos.

430 cupos destinados a la ciudadanía en general.

Las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 4 de diciembre o hasta completar el cupo estipulado por carrera. El trámite se realizará a través del sistema Siu Guaraní del IPAP, mediante los enlaces correspondientes a cada propuesta académica.

A través de esta nueva oferta académica, el Gobierno de Río Negro «reafirma su compromiso con la educación pública y la formación permanente como herramientas fundamentales para el desarrollo de la provincia».