Los trabajos para mejorar los servicios de agua potable y cloacas en seis barrios Fonavi de Viedma avanzarán con intervenciones sobre tanques de reserva, cañerías, conexiones domiciliarias y cámaras de inspección. La obra apunta a mejorar el funcionamiento de dos servicios esenciales en complejos habitacionales que arrastran problemas estructurales desde hace años.

La intervención alcanzará a los barrios Ceferino, AMEL, América, 20 de Junio, Guido e Inalauquen y se desarrollará en tres frentes de trabajo simultáneos, con tareas coordinadas entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Aguas Rionegrinas y la Municipalidad de Viedma.

Qué harán para mejorar el servicio de agua potable en los FONAVI

En los seis barrios se realizarán tareas de reparación y acondicionamiento de los tanques elevados de reserva. Los trabajos contemplan una evaluación de su estado estructural, limpieza e impermeabilización interior, además de arreglos en las cañerías vinculadas al sistema.

También se intervendrá sobre las escaleras y barandas metálicas de los tanques, como parte de las tareas de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura.

Sobre la red de distribución, se prevé el recambio y la reparación de cañerías y conexiones que abastecen a los módulos habitacionales. Las tareas buscarán mejorar la presión y la continuidad del suministro de agua potable.

Una vez finalizados los trabajos, se reconstruirán las veredas y los pavimentos que puedan verse afectados durante las intervenciones.

Cómo renovarán las redes cloacales en los seis barrios de Viedma

En el sistema de desagües cloacales, la obra buscará reducir las obstrucciones recurrentes y ampliar la capacidad de conducción de los líquidos.

Para eso, se repararán y limpiarán cañerías, se reemplazarán tramos de 110 milímetros por conducciones de PVC de 160 milímetros y se repararán o renovarán cámaras de inspección.

El recambio por cañerías de mayor diámetro permitirá mejorar la circulación de los líquidos cloacales y ampliar la capacidad de conducción de las redes.

Además, se realizará una limpieza general del sistema y de las bocas de registro, se mejorarán las conexiones a los módulos habitacionales y se incorporarán ramales TIL, dispositivos que facilitarán las tareas de mantenimiento y limpieza.

En qué barrios se realizarán los trabajos

Las intervenciones se distribuirán en los seis complejos habitacionales de Viedma, con tareas sobre la infraestructura de agua y cloacas de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Los trabajos forman parte del plan anunciado por la Provincia, que contempla una inversión de casi $1.069 millones para atender problemas históricos en las redes sanitarias de los barrios Fonavi de la capital rionegrina.

La ejecución de las obras buscará mejorar las condiciones de funcionamiento de los sistemas, reducir los inconvenientes que afectan a los vecinos y fortalecer la infraestructura de los complejos habitacionales.