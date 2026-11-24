Noviembre se despide con una nueva oportunidad para quienes buscan adelantar las compras navideñas o renovar electrodomésticos, tecnología e indumentaria. El Black Friday 2026 será este viernes 27 de noviembre, aunque algunas marcas ya comenzaron a ofrecer descuentos.

Según las recomendaciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza, conocer los precios habituales de los productos y comparar valores entre diferentes comercios resulta fundamental para evitar promociones engañosas.

A diferencia del Hot Sale y el CyberMonday, el Black Friday no cuenta con un organizador único en Argentina. Cada empresa establece sus propias condiciones, los productos incluidos y la duración de los beneficios.

Cuándo es el Black Friday 2026 en Argentina y hasta cuándo habrá descuentos

La fecha coincide con el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, una celebración tradicional de Estados Unidos que este año tendrá lugar el jueves 26 de noviembre.

Aunque la jornada principal será el viernes 27, algunos comercios podrán extender sus promociones durante el sábado 28 y el domingo 29, e incluso hasta el lunes 30 de noviembre.

También hay empresas que anticipan los descuentos bajo el formato de Black Week, con beneficios durante varios días.

Black Friday 2026: siete claves para detectar las falsas ofertas

Antes de realizar una compra, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos:

Consultar los precios anteriores: guardar capturas de pantalla permite comprobar si el producto realmente bajó de precio.

guardar capturas de pantalla permite comprobar si el producto realmente bajó de precio. Comparar diferentes comercios: verificar cuánto cuesta exactamente el mismo modelo en otras tiendas.

verificar cuánto cuesta exactamente el mismo modelo en otras tiendas. Desconfiar de los descuentos exagerados: algunos vendedores pueden aumentar previamente los precios para simular rebajas importantes.

algunos vendedores pueden aumentar previamente los precios para simular rebajas importantes. Revisar el costo final: sumar los gastos de envío, los intereses y los posibles recargos.

sumar los gastos de envío, los intereses y los posibles recargos. Prestar atención a la letra chica: comprobar los topes de reintegro y las condiciones de las promociones bancarias.

comprobar los topes de reintegro y las condiciones de las promociones bancarias. Evitar las compras impulsivas: no dejarse llevar por los mensajes que anuncian descuentos por tiempo limitado.

no dejarse llevar por los mensajes que anuncian descuentos por tiempo limitado. Verificar la identidad del vendedor: comprobar que el sitio web corresponda al comercio y cuente con información de contacto.

El truco para saber si un descuento del Black Friday es real

Una de las estrategias más sencillas consiste en calcular el porcentaje de descuento sobre el precio habitual del producto y no sobre el valor de referencia que aparece durante la promoción.

Por ejemplo, si un electrodoméstico costaba $200.000 y durante el Black Friday aparece con un precio anterior de $300.000 y una oferta de $180.000, el ahorro real será del 10% respecto de su valor habitual, aunque la publicidad anuncie una rebaja del 40%.

Cómo evitar las estafas durante el Black Friday

Las jornadas de descuentos también representan una oportunidad para los ciberdelincuentes, que suelen utilizar páginas falsas, mensajes fraudulentos y publicaciones con promociones inexistentes.

Para reducir los riesgos, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, evitar los enlaces recibidos por mensajes desconocidos y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad bancarios.

También es conveniente desconfiar de los vendedores que exigen transferencias inmediatas y conservar los comprobantes de pago.

La mejor manera de aprovechar el Black Friday es planificar las compras, establecer un presupuesto y comparar precios antes de tomar una decisión. No todas las promociones representan necesariamente una oportunidad de ahorro.