Equipos de la Municipalidad de Neuquén avanzan con las tareas del sistema pluvial en el barrio Confluencia, una obra previa a la pavimentación de calles en el sector cercano al río Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén ejecuta un sistema pluvial integral en el barrio Confluencia para mejorar el escurrimiento pluvial y evitar anegamientos junto al río Neuquén. Según precisó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, la obra da continuidad a la defensa costera ya terminada.

El funcionario explicó que parte del sector queda por debajo de la cota del río Neuquén, lo que bloquea el desagüe natural cuando sube el caudal. Por eso, el trazado combina escurrimiento por gravedad y un pozo de bombeo sobre calle Piglia para elevar el agua por encima del borde costero.

La intervención pluvial precede a la pavimentación ya lanzada de las calles Aguado, Copahue, Los Álamos y El Chocón, mientras que Boerr y Ricchieri figuran en la planificación de asfalto para el próximo año.

Recorrido de la red y funcionamiento del bombeo

El proyecto municipal conecta sumideros y cámaras junto al cordón cuneta con un conducto principal que corre por Los Álamos —desde Aguado hasta El Chocón— y sigue por El Chocón hacia la costa, a la altura de Lope de Vega. Desde ese punto avanza de norte a sur hasta Piglia.

«Confluencia tiene una característica especial porque limita con el río Neuquén, que tiene un caudal variable a lo largo del año y que registra niveles de crecida que hacían que el agua ingresara a algunos sectores del barrio. Por eso hicimos todo el desarrollo de la defensa costera, que permite protegerlo para que el agua no ingrese cuando el río tiene caudales altos. Esa obra ya está ejecutada y ahora estamos trabajando en todo el sistema pluvial», detalló Nicola.

Sobre la dinámica hidráulica del sistema, el titular de Infraestructura y Planeamiento Urbano señaló: «En ese pozo se va a acumular toda el agua y, mediante bombas, se va a impulsar por encima de la defensa costera para poder descargarla en el río». Y agregó: «Todo ese recorrido funciona por gravedad. Pero desde el pozo de bombeo, para que el agua pueda llegar al río, necesitamos una bomba de impulsión».

Calles incluidas en la etapa de pavimentación

La obra de desagüe ordena el terreno antes de avanzar con las calzadas proyectadas por la Municipalidad de Neuquén: