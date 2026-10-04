El Dibu Martínez estuvo en el TC y propuso un desafío especial: «Le quiero correr a Scaloni»

Tras la goleada de ayer ante Burkina Faso, el golero argentino se dio una vuelta por el "Juan María Traverso" de San Nicolás.

Presencia de lujo en el “Juan María Traverso” de San Nicolás. Allí el Turismo Carretera celebró hoy la segunda fecha de la Copa de Oro 2026, competencia que, entre las personalidades destacadas, tuvo como testigo a Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Luego de ser titular anoche en el Monumental, en la goleada del combinado albiceleste sobre Burkina Faso por 7 a 0, el Dibu aprovechó su visita al país para presenciar el espectáculo del Turismo Carretera y acompañar a su hermano Alejandro, piloto del TC Pista.

No es la primera vez de Martínez en una competencia, ya que Ale viene compitiendo hace varios años en distintas categorías de la ACTC, por lo que, cuando la agenda se lo permite, aprovecha y se suma a la familia Martínez los fines de semana de carrera.

#ACTCenElNueve | El Dibu presente en el TC, desafía a Scaloni😱🏎️ El hermano de Ale, el Dibu Martínez, dice presente en San Nicolás y acepta desafiar a Scaloni con el Camaro de Ale #TCSanNicolás #TCenSanNicolas #TCPista #ElNueve #ViviElNueve 📺 https://t.co/AiaPdHJdzM https://t.co/ApV7xay7S6 — El Nueve (@canal9oficial) October 4, 2026

De paso por San Nicolás, el golero de Chelsea, habló con los medios de comunicación, se explayó sobre su relación con el automovilismo y, fiel a su estilo, fue a fondo y hasta desafió a Lionel Scaloni, técnico de la Selección, a una carrera mano a mano.

En diálogo con la ACTC, el arquero dejó en claro que disfruta de estos espacios lejos de la rutina del fútbol y del protagonismo que suele tener con la camiseta argentina.

“Está bueno y es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá”, expresó Martínez. Y también dejó en claro qué consejo le suele dar a su hermano Alejandro antes de salir a pista: “A Ale siempre le digo: ‘acelera y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, comentó entre risas.

Entre risas, la visita también dejó lugar para una posible competencia con Scaloni. Días atrás, el santafesino había protagonizado un lindo encuentro con gente de la ACTC y había expresado su deseo de subirse a un auto de TC. Al noticiarse de ello, el Dibu tomó la posta de inmediato.

“Le corro a Scaloni, quiero el camaro”, lanzó el arquero, en referencia al auto que maneja su hermano Alejandro en la telonera, donde hoy tuvo una final complicada tras despistarse y perder terreno.