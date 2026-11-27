El complejo volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la región chilena de Ñuble, registró dos explosiones durante la mañana de este viernes 27 de noviembre, que provocaron la expulsión de gases y material volcánico a más de 2.000 metros de altura sobre el cráter activo.

Según informó el medio chileno Radio Agricultura, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) confirmó la actividad explosiva mediante un Reporte Especial de Actividad Volcánica y advirtió sobre la posibilidad de nuevos eventos.

Pese a la intensidad de los episodios, el organismo mantiene el Estado de Actividad Volcánica en nivel 3 (EAV 3), correspondiente a una erupción menor.

Dos explosiones en el volcán Nevados de Chillán: qué informaron las autoridades

Según los registros del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), los episodios ocurrieron a las 9.22 y a las 10.23 de este viernes.

La primera explosión produjo una columna de 2.380 metros, mientras que la segunda alcanzó los 2.080 metros sobre el cráter activo.

Los especialistas relacionaron la actividad explosiva con eventos sísmicos de largo período, asociados al movimiento de fluidos, como gases y magma, en el interior del sistema volcánico.

Al momento de emitirse el informe, las cámaras de vigilancia continuaban detectando explosiones acompañadas por emisiones de menor altura.

Chile mantiene una alerta preventiva y un perímetro de seguridad

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) confirmó la continuidad de la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, vigente desde el 15 de junio de 2026.

Además, las autoridades mantienen un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del centro de emisión número 3 del complejo volcánico.

Sernageomin no descarta nuevas explosiones de magnitud baja a moderada, incluso con una energía superior a la observada durante las últimas horas.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas, estos fenómenos podrían afectar principalmente las inmediaciones de los cráteres activos.

Dónde está el volcán Nevados de Chillán y qué se sabe sobre un posible impacto en la Argentina

El complejo volcánico Nevados de Chillán se encuentra en la cordillera de los Andes, en el centro-sur de Chile, a la altura del norte de la provincia argentina de Neuquén.

Su ubicación cordillerana hace que la evolución de su actividad sea de interés para ambos países, especialmente ante la posibilidad de que las emisiones volcánicas sean transportadas por los vientos.

La dispersión de cenizas depende de diferentes factores, entre ellos la altura de la columna eruptiva, la intensidad de las emisiones y las condiciones atmosféricas.

Hasta el momento, los reportes consultados no informan sobre la llegada de cenizas a territorio argentino ni advierten sobre consecuencias directas para Neuquén.

Los organismos chilenos mantienen la vigilancia permanente del complejo volcánico y actualizarán la información ante eventuales cambios en su comportamiento eruptivo.