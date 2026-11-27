Más de 3.000 personas pasaron por el circuito de consejería y testeo de sífilis en Viedma durante 2026, con un incremento del 30% respecto del año pasado.

El crecimiento de la demanda se conoce mientras el Gobierno de Río Negro avanza con una licitación de reactivos que incluye 38 mil pruebas para detectar la infección y un convenio con Ipross para distribuir cientos de miles de preservativos gratuitos en sus 42 delegaciones.

Viedma triplicó los casos de sífilis

De acuerdo a los registros de la Unidad de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual «El Galpón», ya son 3043 las personas testeadas en lo que va del año dentro de Viedma, superando en un 30% los contabilizados durante los dos años previos.

En cuanto a rango etario, el 66% de las personas se encontraban entre los 15 y 34 años, mientras que la distribución por género fue similar, con 1.603 mujeres y 1.440 varones.

Finalmente, se detectaron casi el triple de casos positivos en relación con 2021, cuando comenzaron a llevarse a cabo los registros, pasando de 99 casos activos a 282, entre las cuales se incluyen quince personas embarazadas.

Sífilis y hepatitis en Río Negro

Paralelamente, el Ministerio de Salud llamó a la Licitación Pública N° 37/26 para adquirir reactivos destinados a los laboratorios hospitalarios, con un presupuesto de $189,9 millones, que equivalen a $116 mil dólares, de acuerdo a la cotización del Banco Nación.

La compra se centra en insumos para detectar hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Dentro de este último grupo se incluyen 140 unidades de pruebas VDRL con 250 determinaciones y 40 kits de Elisa, con capacidad de 96 análisis por unidad.

Pruebas 38.840 posibilitadas ante la adquisición de ambas herramientas técnicas orientadas a la detección de sífilis

En relación con los costos, las pruebas específicas de sífilis alcanzan los $22 millones, equivalentes a unos US$13 mil dólares, mientras que el resto del presupuesto corresponde a los insumos para hepatitis, cuyos valores por unidad resultan hasta nueve veces superiores que los orientados a la detección de la enfermedad venérea.

Enfermedades sexuales, prevención y centros en Río Negro

Según explico Darío Di Prátula, del área de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, la compra de estos reactivos sería la de mayor monto realizada durante el año, pero no la única.

El funcionario señaló que estas compras se realizan de acuerdo con las necesidades de los laboratorios y que, una vez adquiridas, se distribuirán entre los hospitales según la demanda de cada establecimiento. «Es para una cobertura de varios meses para todos los hospitales», indicó.

En este sentido, Río Negro cuenta con un mapa interactivo que permite ubicar los 30 centros de detección donde realizarse pruebas de VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, además de 134 dispensadores de preservativos distribuidos en la provincia y otras prácticas sanitarias como consultorios de hormonización e IVE/ILE.

La apertura de ofertas está prevista para el 9 de diciembre, a las 11, en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud, en Viedma, y se suma al convenio firmado recientemente entre Ipross y Profarse para adquirir 729 mil profilácticos.