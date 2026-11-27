¿Por qué algunas personas tienen una inclinación natural hacia el liderazgo, mientras que otras encuentran su propósito en ayudar a los demás o desarrollar su creatividad? Una corriente del pensamiento espiritual contemporáneo ofrece una particular interpretación de estas diferencias.

Se trata de las Michael Teachings, unas enseñanzas vinculadas al movimiento New Age que distinguen siete arquetipos de alma.

Según esta creencia, cada persona tendría una esencia que orienta sus aprendizajes, sus motivaciones y su manera de experimentar la vida.

Cuáles son los siete tipos de alma y qué significa cada uno

Esta clasificación propone diferentes perfiles, con fortalezas y desafíos particulares.

Alma servidora: encuentra satisfacción en acompañar y cuidar a los demás. Su aprendizaje consiste en establecer límites y atender sus propias necesidades.

encuentra satisfacción en acompañar y cuidar a los demás. Su aprendizaje consiste en establecer límites y atender sus propias necesidades. Alma artesana: se destaca por su originalidad y capacidad para imaginar alternativas. Su desafío es transformar las ideas en proyectos concretos.

se destaca por su originalidad y capacidad para imaginar alternativas. Su desafío es transformar las ideas en proyectos concretos. Alma guerrera: se caracteriza por la determinación y la perseverancia. Necesita aprender a ser flexible y aceptar los cambios.

se caracteriza por la determinación y la perseverancia. Necesita aprender a ser flexible y aceptar los cambios. Alma erudita: disfruta investigar, observar y adquirir conocimientos. Su principal dificultad puede ser pensar demasiado antes de tomar decisiones.

disfruta investigar, observar y adquirir conocimientos. Su principal dificultad puede ser pensar demasiado antes de tomar decisiones. Alma sabia: tiene facilidad para expresarse y transmitir experiencias. Su desafío es desarrollar la escucha y profundizar sus reflexiones.

tiene facilidad para expresarse y transmitir experiencias. Su desafío es desarrollar la escucha y profundizar sus reflexiones. Alma sacerdotal: busca motivar a otras personas y acompañarlas en su crecimiento. Debe evitar asumir responsabilidades ajenas en exceso.

busca motivar a otras personas y acompañarlas en su crecimiento. Debe evitar asumir responsabilidades ajenas en exceso. Alma de rey: posee iniciativa para organizar, dirigir y asumir compromisos. Su aprendizaje pasa por delegar y confiar en los demás.

Cómo descubrir qué tipo de alma tenés

La propuesta invita a observar las conductas habituales, especialmente aquellas que surgen espontáneamente frente a distintas situaciones.

Para realizar este ejercicio de introspección, se pueden considerar algunas preguntas:

¿Qué actividades te generan mayor satisfacción?

¿Cómo reaccionás cuando aparece un obstáculo?

¿Qué lugar ocupás habitualmente dentro de un grupo?

¿Cuáles son las dificultades que más se repiten en tu vida?

Las características de varios arquetipos pueden coexistir en una misma persona.

Aunque esta clasificación pertenece al terreno de las creencias espirituales y no cuenta con respaldo científico, puede funcionar como una invitación a reflexionar sobre las fortalezas personales y los aspectos que cada uno desea mejorar.