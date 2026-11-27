Nueva Carta Orgánica del BCRA: qué cambia en su rol y cómo quedó el proyecto original de Javier Milei

La Libertad Avanza, con el apoyo de fuerzas aliadas, logró que la Cámara de Diputados aprobara definitivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto insignia del presidente Javier Milei recibió 141 votos positivos y aceptó las modificaciones establecidas en el Senado.

Cómo cambia el rol del BCRA

La reforma de la Carta Orgánica redefine el rol del Banco Central para revertir el esquema consolidado en 2012 y blindar la entidad frente al financiamiento del déficit fiscal.

Estos son los puntos clave que explican el cambio en su función:

Mandato único: establece como misión primaria y fundamental del organismo preservar el valor de la moneda, dejando atrás el mandato múltiple y quitándole facultades para orientar el crédito hacia destinos específicos.

establece como misión primaria y fundamental del organismo preservar el valor de la moneda, dejando atrás el mandato múltiple y quitándole facultades para orientar el crédito hacia destinos específicos. Cierre del financiamiento al sector público: elimina los adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe conceder préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Tampoco podrá comprar títulos públicos en el mercado primario ni adelantar recursos para pagar vencimientos de deuda.

elimina los adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe conceder préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Tampoco podrá comprar títulos públicos en el mercado primario ni adelantar recursos para pagar vencimientos de deuda. Fin de las Letras Intransferibles y reservas de libre disponibilidad: prohíbe emitir letras intransferibles a cambio de dólares de las reservas y deroga la figura de las «reservas de libre disponibilidad» (originada en la Ley de Convertibilidad de 1991). También fija un mecanismo para cancelar progresivamente el stock acumulado de esos pasivos.

prohíbe emitir letras intransferibles a cambio de dólares de las reservas y deroga la figura de las «reservas de libre disponibilidad» (originada en la Ley de Convertibilidad de 1991). También fija un mecanismo para cancelar progresivamente el stock acumulado de esos pasivos. Giro de utilidades restringido: habilita a transferir solo utilidades líquidas y realizadas, excluyendo ganancias contables por variaciones del tipo de cambio o del precio del oro. Antes de distribuir fondos, el BCRA debe integrar reservas patrimoniales de al menos el 50 % de su capital, y cualquier giro al Tesoro solo puede destinarse a cancelar deuda pública.

habilita a transferir solo utilidades líquidas y realizadas, excluyendo ganancias contables por variaciones del tipo de cambio o del precio del oro. Antes de distribuir fondos, el BCRA debe integrar reservas patrimoniales de al menos el 50 % de su capital, y cualquier giro al Tesoro solo puede destinarse a cancelar deuda pública. Reservas, regulación y gobierno interno: consagra la inembargabilidad de las reservas internacionales en la Carta Orgánica y habilita a usar activos externos como garantía en operaciones financieras (como REPO). Concentra la regulación de los sistemas de pago, permite integrar parte de los encajes bancarios con títulos públicos a valor de mercado y aparta al ministro de Economía de participar con voz en el directorio, con mandatos de seis años y acuerdo del Senado.

Los cambios que sufrió el proyecto original de Javier Milei

El proyecto original de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central sufrió modificaciones durante su paso por el Senado, centradas en la gobernanza de la entidad y el equilibrio entre poderes.

En la remoción de autoridades, la propuesta inicial exigía dos tercios de ambas Cámaras para apartar al presidente o a los directores. Con el cambio impulsado en la Cámara alta, se dejó afuera a Diputados y se fijó la intervención exclusiva del Senado por mayoría absoluta (37 votos).

En la designación, el texto original partía del acuerdo simple del Senado y luego endureció el filtro: el presidente, el vicepresidente y los directores requieren mayoría absoluta de los senadores (37 votos).

En las causales de destitución, se abandonaron criterios amplios o discrecionales para establecer causales taxativas -como violar prohibiciones de la Carta Orgánica, incompatibilidad, incapacidad sobreviniente o falta grave y manifiesta con hechos verificables-.

Por último, en el control parlamentario, la reforma eliminó la comisión bicameral creada en 2010 e incorporó pautas de rendición y auditoría -incluida la remisión de informes de auditoría externa al Poder Ejecutivo y al Congreso, y la elaboración de balances bajo normas contables generalmente aceptadas-.