Trasladaron a la Unidad 11 al docente de música condenado por 12 abusos en un jardín de Neuquén

El docente de música condenado a 18 años de prisión efectiva por haber cometido 12 abusos sexuales en el jardín de infantes N°31 de Neuuqén ingresó anoche a la Unidad de Detención N° 11 para comenzar a cumplir su pena en cárcel común, luego de que la sentencia quedara firme.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, el traslado de W.G.H. desde su domicilio —donde cumplía prisión domiciliaria mientras se tramitaban las instancias recursivas— se concretó este jueves 26 a las 21:35, tras notificarse que se habían agotado todas las vías de impugnación.

La medida fue solicitada por la fiscal del caso, Julieta González, y dispuesta por la jueza de ejecución penal Raquel Gass, quien ordenó a la Policía provincial hacer efectivo el alojamiento inmediato para dar inicio a la ejecución de la condena.

Este medio pudo constatar que el operativo policial comenzó en la vivienda fijada para el arresto domiciliario. Tras ser retirado del lugar, el condenado fue sometido a una inspección médica de rigor que constató que se encontraba en condiciones de salud aptas para su ingreso al penal, tras lo cual fue alojado en el Pabellón N° 9 de la Unidad de Detención 11. Todo el procedimiento quedó registrado mediante cámaras incorporadas al equipamiento de los efectivos intervinientes.

Los antecedentes del caso

El proceso judicial tuvo su instancia decisiva en noviembre de 2024, cuando un jurado popular declaró responsable a W.G.H. por 12 de los 23 hechos que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal, en un juicio impulsado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

Durante el debate oral, la fiscalía acreditó que, entre marzo y julio de 2022, el imputado se aprovechó de su rol como docente a cargo de las clases de música para cometer los ataques contra niños y niñas dentro de un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén.

El veredicto de culpabilidad comprendió nueve hechos de abuso sexual simple, dos de abuso sexual gravemente ultrajante y uno de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos agravados por su condición de encargado de la educación.

Finalmente, en diciembre de 2024, durante la audiencia de determinación de la pena, el juez técnico Juan Manuel Kees impuso la condena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Limitaciones legales en la difusión de datos

A pesar de contar con sentencia firme, la identidad completa del condenado se mantiene bajo reserva para resguardar la intimidad de las niñas y los niños afectados y evitar su revictimización.