La expectativa rondaba las 30 personas, pero se registraron 160 inscripciones. Esta semana comenzó la capacitación “Herramientas profesionales para Guía Baqueano”, destinada a quienes ya trabajan en turismo rural y de naturaleza y a aquellos que desean desarrollar un emprendimiento.

“En una de las visitas por la Región Sur y Playas Doradas, detectamos a muchos pobladores haciendo trabajos de guías turísticos, aunque sin formación profesional. Un requisito para habilitar la actividad turística es tener título habilitante”, sintetizó Sol Canalda, secretaria de Turismo de Río Negro.

Además, advirtió respecto a la necesidad de generar empleo en “destinos turísticos emergentes”: “Al detectar esta necesidad, empezamos a trabajar con la Secretaría de Educación y el Instituto Técnico Superior en Bariloche para armar un programa de estudio”.

Si bien los pobladores conocen más que nadie el terreno y disponen de información, requerían de ciertas herramientas y poder formalizar su actividad. “Los habitantes de la Región Sur conocen el terreno, han nacido ahí. Lo mismo pasa con quienes guían en la montaña o por la costa del río: conocen los lugares a la perfección. Pero requieren herramientas más formales”, dijo.

El curso se extiende a lo largo de cuatro semanas, es de modalidad virtual e incluye conocimientos en primeros auxilios, manejo de grupos y situaciones de emergencia en montañas o zonas agrestes. Cierra con un taller presencial para compartir experiencias.

El curso está pensado principalmente para los pobladores de la Región Sur.

“El objetivo es acercar a los interesados al sistema formal de educación porque quizás, de esta forma, pueden surgir otras actividades. Hay una demanda latente que va a generar una mejora en la calidad de los servicios turísticos de la provincia en el corto plazo”, explicó Canalda que, también, es presidenta del directorio de la Agencia de Turismo.

Admitió que, en un principio, pensaron en unos 30, “quizás 50 interesados” y en 10 días, se anotaron 165 personas, no solo de la Región Sur sino de Dina Huapi y la Zona Andina. La mayoría de los inscriptos ya ofrecen actividades como cabalgatas, caminatas y guiadas en bicicleta. “Se trata de darle formalidad a una actividad que ya se viene realizando. Pero también queremos darle más posibilidades a quienes deciden emprender”, dijo.

La propuesta también apunta al corredor turístico que pusieron en marcha localidades como Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci y Maquinchao con la intención de impulsar las actividades turísticas en esa región. “Hoy por hoy, se ofrecen muchas caminatas a sitios que tienen patrimonio cultural o arqueológico. Tienen los conocimientos para trasladar a los visitantes pero se intenta brindarles herramientas complementarias para que tengan una mejor preparación”, concluyó la funcionaria.