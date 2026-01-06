La reserva de Argentinos Juniors realizará la pretemporada en Cipolletti

El futbol zonal recibió una gran noticia. La reserva de Argentinos Juniors llevará a cabo la pretemporada oficial en Cipolletti y tendrá dos amistosos contra equipos locales. El Bicho se trasladará al Valle rionegrino para realizar una intensa semana de entrenamientos con doble turno en el predio de La Amistad.

Según el comunicado, el semillero del mundo escogió este lugar ya que «es ideal para enfocarse, disfrutar del entorno y potenciar el trabajo del equipo». El equipo de Primera División llegará a la zona el próximo 8 de enero. El primer encuentro programado será este sábado a las 21:00 contra La Amistad. Luego habrá un segundo amistoso el lunes frente a un rival a confirmar.

Esta será una gran oportunidad para los futbolistas juveniles zonales, que se podrán medir contra jugadores con roce nacional, que están muy cerca de debutar en la Primera División del futbol argentino.

El equipo de La Paternal llegará a Río Negro con un plantel de 30 futbolistas y 11 acompañantes, entre cuerpo técnico y médico. Los entrenamientos que se realizarán a lo largo de la semana tendrán entrada libre y gratuita. Para los amistosos se cobrará el ticket, aunque todavía no se conoce cuál será el valor.

El torneo de Reserva de Primera División comenzará el próximo 24 de enero. El Bicho tuvo un gran desempeño en el Clausura 2025, donde llegó hasta las semifinales.