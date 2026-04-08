San Lorenzo igualó con Deportivo Recoleta en su debut en la Sudamericana

Rodrigo Auzmendi marcó el gol del empate en el Defensores del Chaco. (AFP)

San Lorenzo empató 1-1 frente a Deportivo Recoleta en su estreno en la Copa Sudamericana 2026, por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde el equipo argentino no logró hacer pesar la diferencia de jerarquía y terminó sumando un punto que dejó sensaciones encontradas.

El conjunto paraguayo golpeó primero. A los 13 minutos del primer tiempo, Allan Wlk capitalizó una jugada dentro del área y definió con precisión para adelantar a Recoleta en su histórico debut internacional.

La respuesta del Ciclón llegó rápido. Apenas cuatro minutos después, Alexis Cuello desbordó y asistió a Rodrigo Auzmendi, que apareció solo por el centro y definió de primera para establecer el empate.

RÁPIDA REACCIÓN DEL CICLÓN: Auzmendi definió de primera para estampar el 1-1 de San Lorenzo contra Recoleta en la CONMEBOL #Sudamericana.



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En el primer tiempo, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo más la pelota, pero le costó generar situaciones claras y no logró imponer condiciones.

Mejoró, pero no le alcanzó

En el complemento, el Santo mostró una mejor versión a partir de los cambios y logró adelantarse algunos metros en el campo. Sin embargo, nunca consiguió dominar con claridad a un rival que se mantuvo ordenado y atento para aprovechar cualquier error.

Pocos minutos después de su ingreso, Mathías De Rittis envió un centro rasante muy preciso para Auzmendi, que se anticipó al defensor dentro del área chica, pero no pudo colocar su remate, que terminó en las manos del arquero Nelson Ferreira.

Ya en tiempo de adición, el equipo de Álvarez tuvo otra chance clara para ganarlo. Facundo Gulli habilitó por derecha a Luciano Vietto, que envió un centro peligroso y, en el intento de despeje, el defensor Nicolás Marotta casi convierte en contra.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde se salvó de la derrota: tras una pérdida de De Rittis, Wlk armó una gran jugada dentro del área, se sacó a dos hombres de encima y remató de tres dedos, pero Orlando Gill estiró su mano derecha y evitó el gol del conjunto local.

GILL EVITÓ UN GOLAZO DE WLK Y SOSTUVO EL EMPATE DE SAN LORENZO: gran jugada y definición del delantero de Recoleta y mejor respuesta del arquero del Ciclón en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Ahora, San Lorenzo visitará a Newell’s este domingo por el Torneo Apertura y, por la segunda fecha de la Sudamericana, recibirá el jueves 16 a Deportivo Cuenca, que venció 1-0 a Santos en Ecuador y es el puntero del Grupo D.