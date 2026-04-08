SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

San Lorenzo igualó con Deportivo Recoleta en su debut en la Sudamericana

El Ciclón empató 1-1 en su debut ante Recoleta en Asunción y, pese a mejorar en el segundo tiempo, se quedó con un sabor amargo por no poder imponerse ante un rival de menor jerarquía.

Redacción

Por Redacción

Rodrigo Auzmendi marcó el gol del empate en el Defensores del Chaco. (AFP)

Rodrigo Auzmendi marcó el gol del empate en el Defensores del Chaco. (AFP)

San Lorenzo empató 1-1 frente a Deportivo Recoleta en su estreno en la Copa Sudamericana 2026, por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde el equipo argentino no logró hacer pesar la diferencia de jerarquía y terminó sumando un punto que dejó sensaciones encontradas.

El conjunto paraguayo golpeó primero. A los 13 minutos del primer tiempo, Allan Wlk capitalizó una jugada dentro del área y definió con precisión para adelantar a Recoleta en su histórico debut internacional.

La respuesta del Ciclón llegó rápido. Apenas cuatro minutos después, Alexis Cuello desbordó y asistió a Rodrigo Auzmendi, que apareció solo por el centro y definió de primera para establecer el empate.

En el primer tiempo, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo más la pelota, pero le costó generar situaciones claras y no logró imponer condiciones.

Mejoró, pero no le alcanzó

En el complemento, el Santo mostró una mejor versión a partir de los cambios y logró adelantarse algunos metros en el campo. Sin embargo, nunca consiguió dominar con claridad a un rival que se mantuvo ordenado y atento para aprovechar cualquier error.

Pocos minutos después de su ingreso, Mathías De Rittis envió un centro rasante muy preciso para Auzmendi, que se anticipó al defensor dentro del área chica, pero no pudo colocar su remate, que terminó en las manos del arquero Nelson Ferreira.

Ya en tiempo de adición, el equipo de Álvarez tuvo otra chance clara para ganarlo. Facundo Gulli habilitó por derecha a Luciano Vietto, que envió un centro peligroso y, en el intento de despeje, el defensor Nicolás Marotta casi convierte en contra.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde se salvó de la derrota: tras una pérdida de De Rittis, Wlk armó una gran jugada dentro del área, se sacó a dos hombres de encima y remató de tres dedos, pero Orlando Gill estiró su mano derecha y evitó el gol del conjunto local.

Ahora, San Lorenzo visitará a Newell’s este domingo por el Torneo Apertura y, por la segunda fecha de la Sudamericana, recibirá el jueves 16 a Deportivo Cuenca, que venció 1-0 a Santos en Ecuador y es el puntero del Grupo D.


Temas

Copa Sudamericana

San Lorenzo

San Lorenzo empató 1-1 frente a Deportivo Recoleta en su estreno en la Copa Sudamericana 2026, por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde el equipo argentino no logró hacer pesar la diferencia de jerarquía y terminó sumando un punto que dejó sensaciones encontradas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios