El emotivo homenaje de Boca a Martín Palermo en el día de su cumpleaños número 52

Martín Palermo cumple este viernes 52 años y Boca no dejó pasar la fecha. A través de sus redes sociales, el club de la Ribera compartió un video lleno de nostalgia y emoción, repasando los goles más icónicos del histórico número 9 y celebrando su huella imborrable en la historia azul y oro.

“Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, fue el mensaje con el que el Xeneize acompañó las imágenes, que rápidamente se viralizaron y despertaron una ola de cariño hacia el actual entrenador del Fortaleza de Brasil.

El emotivo homenaje de Boca a Martín Palermo en su cumpleaños

El clip, que recorre desde sus primeros festejos hasta los títulos internacionales, incluyó momentos como el recordado doblete ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000, su gol heroico en la Libertadores ante River tras volver de una grave lesión, y sus gestos de emoción en su despedida en La Bombonera.

Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida 🇸🇪✨️ pic.twitter.com/ollO7ng8xD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 7, 2025

La llegada de Palermo a Boca en 1997 marcó una era dorada. De la mano de Carlos Bianchi, el delantero fue figura central en el ciclo más exitoso de la historia del club. Con un promedio goleador impresionante, fue pieza clave en la conquista de tres Libertadores, dos Intercontinentales y múltiples títulos locales.

Más allá de los trofeos, el “Titán” encarna una forma de sentir el fútbol: la resiliencia. Supo reponerse de duras lesiones, de momentos críticos y de burlas iniciales, hasta transformarse en símbolo de entrega y determinación.

En su carrera en Boca, disputó 373 partidos y marcó 227 goles oficiales, cifra que aún lo mantiene como el máximo artillero del club en la era profesional.

Actualmente, mientras dirige al Fortaleza de Brasil, Palermo sigue en la memoria colectiva xeneize. Él mismo, en varias entrevistas, repitió su deseo de volver al club: “Sé que algún día voy a dirigir a Boca”. Y cada cumpleaños, el cariño del pueblo boquense renueva esa conexión que el tiempo no logra desgastar: la del ídolo que siempre estará ligado al corazón azul y oro.