El Superclásico y la calculadora de la Copa: así están Boca y River para clasificar o quedar afuera

La Bombonera será el escenario de una nueva edición del Superclásico. Por la Fecha 15 del Clausura 2025, Boca recibirá a River en un duelo trascendental para ambos en la lucha por la clasificación a al Copa Libertadores 2026. Con solo 6 puntos en juego en la fase regular y con Rosario Central con boleto en mano, solamente queda un lugar directo hacia la fase de grupos del torneo internacional. Además, el tercero de la tabla Anual podrá acceder a la fase previa.

El Xeneize llega mejor parado con 56 unidades, 4 más que los de Núñez, y un empate les asegurará la participación en la próxima Copa. El Millonario, en cambio, sabe que tiene que ganar para mantener sus chances.

Las probabilidades de Boca

Con Central cortado, Boca compite por los puestos 2° y 3° (más un eventual 4° si el campeón del Clausura está en el top 3, liberando un cupo extra). Y así son sus opciones: si gana los dos (62), logra la clasificación directa e inobjetable, si empata uno y gana el otro (60), asegura su pase; si gana uno y pierde el otro (59), se mete en fase de grupos; si empata los dos (58), clasifica; si pierde los dos (56) puede quedar afuera incluso de la fase previa si dos de River, Riestra y Argentinos ganan sus dos partidos; si empata uno y pierde uno (57) corre el mismo riesgo que perdiendo ambos.

Las probabilidades de River

El objetivo de River (52) es terminar entre los tres primeros de la tabla Anual para asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores. Y así está su panorama: si gana los dos (58), se aseguraría la clasificación a la fase previa e incluso, si Boca no le gana a Tigre, el boleto a la fase de grupos; si gana uno y empata el otro (56), las posibilidades se abren a todo, ya que puede superar a Boca por diferencia de gol si pierde sus dos partidos. También, podría caer a la Sudamericana y Argentinos y Riestra ganan sus dos compromisos.

Si empata los dos (54), clasificará a la fase previa si es que Argentinos y Riestra suman hasta 3 puntos y no lo superan en diferencia de gol; si pierde los dos (52), está ante un panorama complicado, necesitará que todos sus perseguidores con chances pierdan también muchos puntos para no caer en la Sudamericana. Si empata uno y pierde el otro (53) es un escenario parecido al de las dos derrotas.