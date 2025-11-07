El calendario de Franco Colapinto y Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Esta mañana, exactamente a las 10:43, Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026. Luego de una gran espera, la escudería francesa hizo oficial lo que era un secreto a voces. De esta forma, el argentino correrá por primera vez desde el comienzo del año.

En 2026 se realizarán diversas mejoras en los monoplazas, habrá nuevas regulaciones técnicas y combustibles 100% sostenibles. La principal novedad de la temporada es que se sumará una nueva escudería: Cadillac hará su estreno en la categoría con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos confirmados.

Las principales novedades del calendario 2026 de la Fórmula 1

A lo largo de la temporada 2026, se correrán 24 Grandes Premios, al igual que en 2025. La primera carrera se realizará en Australia desde el 6 al 8 de marzo y la última será en Abu Dhabi, entre el 4 y 6 de diciembre. Las principales novedades del calendario pasan por el estreno de un nuevo circuito y ajustes en la distribución geográfica de las carreras.

El próximo año, España tendrá dos carreras, ya que debutará el circuito de Madrid. En un decisión polémica y muy cuestionada, la FIA decidió sacar del calendario a Imola y agregar una fecha en el país ibérico.

Con el objetivo de mejorar la logística y reducir el impacto ambiental entre los viajes, se decidió modificar la fecha de un GP. Se trata del Gran Premio de Canadá, que en 2025 se realizó entre el 13-15 de junio. En la próxima temporada se adelantará y se llevará a cabo entre el 22 y 24 de mayo, luego de Miami.

Una decisión lógica, ya que hasta el año pasado se corría en Estados Unidos, después la actividad se trasladaba a Europa (Imola, Monaco y Barcelona) y luego regresaba nuevamente al continente norteamericano. De esta manera, se realizará la gira europea con 9 carreras consecutivas, comenzando en Monaco (5-7 de junio) y finalizando en Madrid (11-13 de septiembre).

También se correrán 6 carreras sprint durante el año, que serán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Calendario 2026 de la Fórmula 1

GP de Australia, Melbourne – 6 al 8 de marzo

GP de China, Shanghai – 13 al 15 de marzo

GP de Japón, Suzuka – 27 al 29 de marzo

GP de Bahréin, Sahir – 10 al 12 de abril

GP de Arabia Saudita, Jeddah – 17 al 19 de abril

GP de Miami, Miami – 1 al 3 de mayo

GP de Canadá, Montreal – 22 al 24 de mayo

GP de Mónaco, Monaco – 5 al 7 de junio

GP de España, Barcelona – 12 al 14 de junio

Gran Premio de Austria, Spielberg – 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone – 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps – 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría, Budapest – 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos, Zandvoort – 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia, Monza – 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España, Madrid – 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán, Bakú – 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur, Singapur – 9 al 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos, Austin – 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México, México – 30 de octubre al 1 de noviembre

Gran Premio de Brasil, Interlagos – 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas, Las Vegas – 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar, Lusail – 27 al 29 de noviembre