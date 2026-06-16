Francia sacó chapa y le ganó por 3 a 1 a Senegal en el debut

Con algo de suspenso hasta el final, la Selección de Francia sacó chapa de candidato al título y venció a Senegal por 3 a 1, en la primera fecha correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

El campeón del mundo en 2018 no la pasó bien en el primer tiempo, pero despertó a tiempo mostrando toda su jerarquía individual y colectiva en el complemento, con Olise y Mbappé como piezas claves en el conjunto de Deschamps.

Una primera etapa sin grandes emociones, con Francia dueño del balón, pero sin poder profundizar demasiado en el terreno de los africanos.

Fue Senegal, por el contrario, el que dispuso de las únicas dos chances de peligro: la primera de ellas, a los 24 minutos, con una gran corrida de Jackson y un remate que dio en el palo, pegando luego en la espalda del arquero Maignan.

¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!! 😳❌⚽



Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Más tarde, en la última jugada del lapso inicial, Ismaila Sarr se lo perdió abajo del arco tras recibir solo en el punto penal.

Así se fue la primera parte, con Francia dominando el juego, pero sin tiros al arco rival; y con Senegal apostando a la velocidad y el contragolpe.

El conjunto Galo había avisado instantes previos con una jugada similar. Pero recién a los 65 minutos de partido, la precisa asistencia de Olise le permitió a Mbappe quedar mano a mano frente a Mendy (le había tapado remate previo) y romper la paridad en favor de Francia.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Los Galos siguieron enchufados y generando peligro constante en el área rival. Hasta que, a los 86′ minutos, Rabiot asistió de gran forma a Barcola, quien definió con una calidad magistral ante la salida de Mendy.

Se consumaba el partido y en el tercer minuto adicional, una contra de Senegal terminó en remate y gol de Mbaye, aprovechando una floja respuesta del arquero Maignan. Algo de suspenso para los minutos finales.

Sin embargo, luego de la reposición, Mbappé puso paños fríos con un tremendo zapatazo desde afuera del área, sentenciando el 3 a 1. Quedó una más para Senegal y el arquero francés casi trastabilla, pero finalmente pudo hacerse del balón.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! ⚽🇸🇳



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

En la próxima fecha, Francia se medirá ante Irak, mientras que Senegal hará lo propio ante Noruega. Ambos encuentros irán el lunes 22.

ASÍ LLEGARON

El conjunto Galo tendrá en cancha a varios de los jugadores que jugaron la final hace cuatro años, además de contar con la dirección técnica de Didier Deschamps, el orientador técnico de los últimos tres mundiales.

Es el caso de Koundé, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé y Mbappé. Los nuevos talentos que se suman en el ataque son Désiré Doué, clave en el PSG, y Michael Olise, figura en el Bayern Múnich.

Los campeones del mundo en 1998 y 2018, también tienen relevos de jerarquía como Bradley Barcola, Marcus Thuram y Rayan Cherki.

Senegal no le trae un buen recuerdo a Francia. Los africanos consiguieron uno de los mayores batacazos de la historia de los mundiales en Corea-Japón 2002, al ganarle 1 a 0 a los galos en el partido inaugural.

Francia defendía el título del ‘98 y se quedó afuera en fase de grupos. Los africanos llegaron hasta cuartos en lo que fue su debut mundialista. Aún no pudieron repetir esa actuación.

FORMACIONES

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.