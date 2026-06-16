Bangladesh, revolucionado por el debut de Argentina en el Mundial 2026: hicieron la camiseta de la Selección más grande del mundo

La camiseta de la Selección Argentina confeccionada por los fanáticos de Bangladesh. (Foto extraída de video: @AtaqueFutbolero)

La pasión por la Albiceleste, y por su capitán Lionel Messi, no conoce fronteras y Bangladesh volvió a convertirse en una muestra contundente de ese fenómeno.

En la previa del debut de la Scaloneta frente a Argelia en el Mundial 2026, miles de hinchas del país asiático realizaron un multitudinario banderazo y sorprendieron al presentar una camiseta gigante de la Selección Argentina, que aseguran es la más grande del mundo.

En Bangladesh hicieron ESTA CAMISETA GIGANTE DE ARGENTINA y la colgaron en medio de la ciudad, antes del debut en el Mundial.



Realmente INCREÍBLE. 🇧🇩🥹🇦🇷 pic.twitter.com/SDLDWCxrdH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

La iniciativa nació entre grupos de fanáticos locales que desde hace años siguen cada paso del seleccionado argentino. El proyecto consistió en confeccionar una réplica a escala monumental de la clásica camiseta celeste y blanca, con las tres estrellas sobre el escudo y el histórico número 10 en homenaje a la Pulga.

La presentación rápidamente se volvió viral en redes sociales. Miles de personas acompañaron el despliegue de la enorme camiseta con un banderazo en apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El vínculo entre ambos países se fortaleció especialmente durante el Mundial de Qatar 2022, cuando las imágenes de celebraciones masivas recorrieron el mundo y llamaron la atención incluso dentro del propio plantel campeón del mundo.

En Dhaka, la capital de Bangladesh, miles de fanáticos realizaron un banderazo para apoyar a la Selección Argentina. (Foto: AFP)

Con el estreno mundialista a la vuelta de la esquina, Argentina volverá a sentirse local a miles de kilómetros de distancia. Esta vez, desde Bangladesh, donde el sueño mundialista también se juega vestido de celeste y blanco.