El encuentro obligado con Ayrton Senna

Así luce la tumba del brasileño en el Cementerio de Morumbí, visitado constantemente por los fanáticos.

Cuando el ser humano le gana a la personalidad deportiva. Es un buen punto para intentar explicar por qué hoy, a más de tres décadas de su llamado a silencio, Ayrton Senna continúa despertando suspiros y generando una mística inigualable en San Pablo.

El Cementerio de Morumbí es casi una visita obligada para los miles de turistas que llegan a diario a la localidad paulista. Allí descansan los restos del astro desde el 4 de mayo de 1994, luego de la recordada y multitudinaria despedida realizada luego del episodio más oscuro en la historia de la Fórmula 1.

En el lugar se corroboró lo sospechado: Ayrton es un ícono mundial que trasciende el deporte, una figura que no distingue género ni edad.

Miles de personas se alternan los “turnos” sobre su lápida para recordar, rezar, implorar o simplemente encontrar un rato de paz a través de su presencia espiritual.

El éxito deportivo de Ayrton, tricampeón del mundo de F1, fue la plataforma para un logro aún mayor: la transformación hacia un fenómeno cultural. En cada rincón de la ciudad, o al menos que se pudo visitar durante la cobertura del GP de Brasil 2026, existe una conmemoración a “Beco”, como lo llamaban sus íntimos desde pequeño.

Senna es acaso uno de los orgullos más grandes del pueblo carioca. Todo un país se vio reflejado y representado en la bandera nacional que el piloto portó cada domingo de triunfo en lo más alto del podio. Y ese acto fue el gesto más leal y representativo para la población, en años donde la crisis socioeconómica golpeaba fuerte en la comunidad.

Kimi Antonelli, previo al GP de Brasil del fin de semana pasado, se tomó un rato para visitar la tumba de su ídolo.

Su figura se fue agigantando con el compromiso asumido ante las cuestiones sociales que alteraban ese orden del país y el bienestar de sus compatriotas.

Actualmente, la “Fundación Senna”, proyecto que craneó poco antes de su muerte, el 1 de mayo en el «Enzo y Dino Ferrari» de Imola, brinda educación y sostén a infinidad de niños de todo el país.

“Nada me podrá separar del amor de Dios”, reza la lápida de Ayrton. La fe lo acompañó siempre, algo que nunca intentó ocultar. Por el contrario, en 1988, tras su primera consagración mundial, tras ganar en Japón, manifestó: “Lo vi a él, era Dios”.

Cuenta la leyenda, que horas antes del accidente en la curva de Tamburello, Senna leyó en la habitación de su hotel: “Dios te dará el presente más grande”. Creer o reventar…