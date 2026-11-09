Rutas 22 y 151: el crédito de US$ 60 millones entra en una instancia clave y tiene fecha de tratamiento

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la obra de la rotonda de Choele Choel está contemplada dentro del financiamiento solicitado a Fonplata. Foto: Gobierno de Río Negro.

El financiamiento para recuperar las rutas nacionales 22 y 151 de Río Negro tendrá un nuevo paso el próximo 24 de noviembre. Ese día, el Directorio Ejecutivo de Fonplata– Banco de Desarrollo tratará la solicitud de un crédito de hasta 60 millones de dólares que impulsa el Gobierno provincial.

Según el Gobierno provincial, la fecha representa una instancia importante en el proceso, luego de que la Provincia concluyera la negociación de los términos del contrato de préstamo con el organismo internacional. Ahora, la operación deberá ser considerada por su directorio, que tendrá a su cargo avanzar con la aprobación del financiamiento.

El crédito está destinado a ejecutar la segunda etapa del programa de recuperación y gestión de corredores viales nacionales del norte de Río Negro. La iniciativa busca mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la conectividad regional y acompañar el desarrollo económico y productivo de la provincia.

Según explicó el gobernador Alberto Weretilneck en el acto de apertura de las primeras licitaciones para realizar las obras urgentes de las rutas 22 y 151, habrá tres acciones para recuperar las rutas: «La primera es el bacheo urgente que ya estamos haciendo con nuestro personal y equipos: obras de reparación y mejoramiento urgente. En marzo, a través del acuerdo con Fonplata, se iniciarán las obras paralizadas por Nación en la rotonda de Choele Choel, Puente 83 y un sector de la ruta 151» y luego, se avanzará «hacia un sistema vial mucho más robusto que el que tenemos hoy, donde analizaremos su financiamiento».

Qué se negoció para recuperar las rutas 22 y 151

La negociación involucró a representantes del Gobierno de Río Negro, el Ministerio de Economía de la Nación y Fonplata. Las reuniones se realizaron bajo una modalidad presencial y virtual, con participación de equipos desde Santa Cruz de la Sierra, Montevideo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante los encuentros se revisaron las cláusulas especiales del contrato de préstamo, sus anexos y el correspondiente contrato de garantía. También se acordaron modificaciones y ajustes para dejar encaminada la documentación antes de su tratamiento por las autoridades del organismo.

Desde el Gobierno provincial explicaron que esta instancia es fundamental en la preparación de una operación de crédito internacional, porque permite establecer las condiciones contractuales y financieras que regirán el financiamiento.

Por Río Negro participaron el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña, junto con Francisco Freston, Gonzalo La Rosa y Lucía Rubaja, integrantes del equipo de gestión.

El financiamiento, de hasta US$ 60 millones, forma parte de la agenda de inversiones estratégicas que impulsa el gobernador Alberto Weretilneck para fortalecer la infraestructura pública y la conectividad territorial.