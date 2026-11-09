Comienza la obra de agua más grande de Río Negro: Roca firmó el contrato por $38.552 millones

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, firmaron este lunes el contrato para iniciar la obra del Plan Director de Agua Potable, que tiene un presupuesto oficial de $38.552 millones y financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Los trabajos estarán a cargo de la empresa roquense Roque Mocciola S.A., que resultó adjudicataria de la licitación en la que participaron cinco firmas. El proyecto busca mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad, especialmente en los barrios del norte, y preparar la infraestructura para acompañar su crecimiento durante los próximos 25 años.

«Se acaba de firmar el contrato donde se da inicio al Plan Director de Agua Potable de la ciudad de General Roca. La obra de agua más grande que está construyendo y que va a construir Río Negro en los próximos años«, expresó Weretilneck en un video difundido en sus redes sociales.

«Una obra histórica, una obra muy necesaria y una obra que va a traer solución a muchos barrios de Roca y sobre todo al norte de la ciudad». María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Qué obras incluye el Plan Director de Agua de Roca

El proyecto contempla una intervención integral sobre el sistema de abastecimiento, desde la captación en el río Negro hasta la distribución domiciliaria. Uno de los principales objetivos es aumentar un 50% la capacidad de producción de agua potable mediante la ampliación de la planta potabilizadora de Stefenelli.

Entre las intervenciones centrales se encuentra la construcción de una nueva cisterna de 2 millones de litros en barrio Nuevo, que estará acompañada por una estación de bombeo y nuevos ductos de impulsión.

También se incorporarán más de 41 kilómetros de cañerías, con refuerzos en distintos sectores de la ciudad y nuevas estaciones de impulsión para mejorar la distribución hacia las zonas altas y bajas.

El plan incluye además un nuevo acueducto de agua cruda de aproximadamente 3,2 kilómetros de extensión y 800 milímetros de diámetro, que permitirá incrementar el volumen de agua que llega a la planta potabilizadora.

La infraestructura fue proyectada para responder a las necesidades de una población estimada en 210.000 habitantes durante los próximos 25 años. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses y los trabajos se realizarán por etapas, con habilitaciones parciales para incorporar progresivamente los sectores terminados al servicio.

CONTRATO FIRMADO PARA INICIAR OBRA HISTÓRICA EN ROCA Junto a la intendenta María Emilia Soria y la empresa adjudicataria, firmamos el contrato para iniciar una obra histórica: el Plan Director de Agua Potable de General Roca, con un presupuesto oficial de $38.552 millones y financiamiento de la CAF. Permitirá aumentar un 50% la capacidad de producción de agua potable, incorporar más de 41 kilómetros de cañerías y construir una cisterna de 2 millones de litros en barrio Nuevo, junto con mejoras en las estaciones de bombeo. Gobernar es tomar decisiones, gestionar los recursos y concretar las obras que la gente necesita. Nuestro compromiso con Roca es mejorar el abastecimiento y preparar la infraestructura para acompañar su crecimiento productivo, comercial y urbano. Sabemos que falta. Por eso asumimos la responsabilidad de avanzar con una respuesta de fondo para las familias roquenses y el futuro de la ciudad. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 9, 2026

«No hay ningún tipo de diferencia que pueda alejar a Roca de la provincia. Tenemos la misma agenda, tenemos los mismos objetivos y los mismos proyectos que hacer en conjunto, lo vamos a llevar adelante», afirmó el Weretilneck.

El proyecto será financiado mediante un crédito de la CAF y ejecutado por Aguas Rionegrinas (ARSA), que tendrá a su cargo el desarrollo de la infraestructura.