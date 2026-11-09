Acompañamiento Social y Volver al Trabajo: qué pasó con los pagos de ANSES en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo las directivas del Ministerio de Capital Humano, concretó la liquidación correspondiente a noviembre 2026 para los titulares del Programa de Acompañamiento Social, depositando la suma fija de $78.000 en las cuentas de los beneficiarios.

Mientras esta rama asistencial de ANSES cuenta con un marco reglamentario que garantiza su continuidad institucional hasta abril 2028, los empadronados en el plan Volver al Trabajo volvieron a quedar marginados de las transferencias bancarias directas, como consecuencia del vencimiento de su plazo contractual originario de 24 meses y la ratificación judicial en los tribunales federales que convalidó la interrupción de los pagos monetarios.

Acompañamiento Social ANSES: vigencia hasta 2028, quiénes cobran y por qué el monto de $78.000 sigue congelado

La continuidad del programa y las condiciones de permanencia en el padrón nacional se sustentan en los siguientes puntos normativos:

Población alcanzada por la prestación : el beneficio engloba de manera exclusiva a adultos de 50 años o más que residan en condiciones de extrema vulnerabilidad social, así como a mujeres que tengan a su cargo cuatro o más hijos menores de 18 años.

: el beneficio engloba de manera exclusiva a adultos de 50 años o más que residan en condiciones de extrema vulnerabilidad social, así como a mujeres que tengan a su cargo cuatro o más hijos menores de 18 años. Prórroga ministerial garantizada : a través de la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano extendió la vigencia formal de la iniciativa hasta abril 2028, despejando el riesgo de un cierre abrupto y asegurando su partida presupuestaria en el ejercicio 2027 para una nómina estimada en 200.000 titulares activos.

: a través de la Resolución 90/2026, el extendió la vigencia formal de la iniciativa hasta abril 2028, despejando el riesgo de un cierre abrupto y asegurando su partida presupuestaria en el ejercicio 2027 para una nómina estimada en 200.000 titulares activos. El congelamiento del monto mensual : pese a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el importe permanece inmóvil en $78.000 mensuales, valor que rige sin actualizaciones desde la segmentación original del esquema en 2024, sin que las autoridades hayan previsto mecanismos de movilidad automática o bonos extraordinarios de compensación.

: pese a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el importe permanece inmóvil en $78.000 mensuales, valor que rige sin actualizaciones desde la segmentación original del esquema en 2024, sin que las autoridades hayan previsto mecanismos de movilidad automática o bonos extraordinarios de compensación. Capacitaciones y terminalidad educativa: para mantener la regularidad, la cartera social exige la participación en trayectos de formación básica a través de la plataforma oficial «Formando Capital Humano», destinada a la adquisición de competencias sociocomunitarias.

Qué pasa con Volver al Trabajo: el fallo judicial de la Cámara Federal y por qué no hay pagos en noviembre 2026

La parálisis en las acreditaciones para la franja en edad productiva de Volver al Trabajo obedece a un laberinto legal y administrativo, que cerró la vía cautelar: