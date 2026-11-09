Neuquén recibió más de 20 mil turistas durante el fin de semana largo, con una ocupación promedio superior al 60% y un movimiento económico estimado en más de 8 mil millones de pesos. Así lo reflejan los datos preliminares relevados por la Subsecretaría de Turismo.

«Si bien las reservas previas mostraban niveles moderados de ocupación, los viajes decididos a último momento permitieron incrementar en más de un 30% los registros iniciales, poniendo de manifiesto la importancia del turismo de cercanía», indicaron desde la cartera.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Aluminé, Caviahue, Zapala, Piedra del Águila y distintas localidades del Alto Neuquén recibieron visitantes atraídos por sus paisajes, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y acontecimientos culturales.

Uno de los principales atractivos del fin de semana fue la Fiesta Ceferiniana, en el paraje San Ignacio en Junín de los Andes. «La celebración, profundamente arraigada en la identidad cultural y espiritual neuquina, convocó a peregrinos y visitantes de diferentes lugares», señalaron. El encuentro marcó además el inicio de un calendario que contempla más de 70 fiestas populares durante la temporada de verano, distribuidas en las distintas regiones de la provincia.

Neuquén alcanzó un 60% de ocupación. Foto: gentileza

Destacaron la Fiesta Provincial de la Trucha Marrón, en Piedra del Águila, que puso en valor la tradición pesquera, la gastronomía regional y la identidad de una localidad, como así también el Camino de la Fe, en la provincia del Neuquén, un corredor turístico y religioso de más de 800 kilómetros que recorre la provincia de norte a sur, integrando entre 40 a 80 hitos espirituales, capillas históricas, monumentos y festividades culturales.

Desde el Ministerio de Turismo, remarcaron el trabajo articulado con los municipios, los prestadores turísticos y el sector privado para consolidar una oferta integral que genere oportunidades de desarrollo en todo el territorio provincial. «Con la proximidad de la temporada estival y un calendario de más de 70 fiestas populares, Neuquén se prepara para continuar fortaleciendo el turismo interno y regional, promoviendo experiencias vinculadas con su identidad y sus recursos naturales, y acompañando el crecimiento de las economías locales», insistieron.