La Justicia británica condenó al actor, Russell Brand, a 10 años y medio de prisión por violación y abusos sexuales

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y medio de prisión tras ser hallado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. Los delitos se remontan a su etapa de mayor ascenso al estrellato, un período en el que su comportamiento público era celebrado por la industria del entretenimiento, según informó la agencia de noticias AP.

El juez del caso, Joel Bennathan, fue categórico al dictar la sentencia. Desestimó la defensa del actor —quien sostuvo hasta el último momento que los encuentros fueron consensuados— y cuestionó las mentiras declaradas durante el juicio. «Hace unos 20 años te estabas haciendo famoso. Eras inteligente y, a los ojos de muchos, divertido y carismático. Pero también te habías convertido en un depredador sexual», sentenció el magistrado.

Brand, de 51 años, escuchó el veredicto sin mostrar mayores emociones. Vestido de traje y aferrado a un crucifijo, miró a su esposa Laura antes de ser retirado por los guardias de seguridad y le susurró: «Vamos a estar bien», indicó AP.

El peso de la fama y la estructura de impunidad: el proceso judicial de Russel Brand

El proceso judicial evidenció cómo el estatus de celebridad funcionó como una barrera para las denunciantes. La fiscal Riel Karmy-Jones argumentó que el comediante abusó de la influencia que le otorgaba su posición en los medios para acceder a las mujeres y operar sin consecuencias.

El veredicto final, dictado por un jurado de ocho hombres y cuatro mujeres, estableció los siguientes puntos:

Culpabilidad: Brand fue hallado culpable de atacar a cuatro de sus seis denunciantes.



Brand fue hallado culpable de atacar a cuatro de sus seis denunciantes. Absoluciones: el jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.



el jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente. El debate mediático: las condenas reabrieron los cuestionamientos sobre el rol de cadenas como la BBC y otros medios, que toleraron el comportamiento de Brand durante años.

El abogado defensor, Ian Winter, había solicitado al juez que considerara la falta de antecedentes penales graves del actor (solo un cargo por posesión de marihuana en 1995), sus trabajos de caridad y el impacto que la prisión tendría en sus tres hijos pequeños.

El quiebre del silencio de las víctimas

Las denuncias que llevaron a Brand a la cárcel salieron a la luz en 2023, tras una investigación conjunta del diario The Times y el canal Channel 4. En la corte, las víctimas detallaron cómo el poder del actor las obligó a callar durante casi dos décadas.

Una de las mujeres, que sufrió una violación en la casa del comediante tras un show en 2009, declaró que el desequilibrio de poder la hizo sentir «impotente». Explicó que tardó años en hablar por temor a que el sistema no le creyera frente a una figura pública de ese calibre.

Otra de las víctimas, agredida durante la grabación de un comercial publicitario, aseguró que la cultura corporativa de la época fue cómplice de los ataques. «El incidente fue barrido bajo la alfombra por la alta gerencia. Había una cultura que me obligó a seguir adelante y no hablar más del tema», concluyó en su testimonio.