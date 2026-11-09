Persecución, choque y amenazas con un cuchillo en Bariloche: tres detenidos en dos operativos policiales

Los operativos se desarrollaron en distintos barrios de la ciudad y contaron con la intervención de varias dependencias policiales.

Tres personas fueron detenidas en Bariloche durante dos procedimientos policiales realizados en distintos sectores de la ciudad. En uno de los operativos, dos ocupantes de una camioneta Toyota Hilux terminaron arrestados luego de una persecución que se extendió por varias calles y concluyó cuando el vehículo chocó. El operativo había comenzado tras varias denuncias por presuntas detonaciones de arma de fuego.

En otro procedimiento, un hombre de 27 años fue reducido y detenido después de exhibir un cuchillo y realizar movimientos intimidatorios frente a efectivos que intentaban identificarlo durante un control preventivo en la vía pública.

La persecución comenzó tras varias denuncias por disparos

El primer operativo se inició a partir de llamados al 911 RN Emergencias y a la subcomisaría 50, que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las calles Miami y La Paloma. Una vecina aportó datos sobre los presuntos involucrados y señaló que se movilizaban en una Toyota Hilux.

Según la información policial, después de las detonaciones la camioneta escapó en dirección a calle Namuncurá. Con esos datos, el Centro Inteligente de Seguridad comenzó a transmitir el recorrido del vehículo para coordinar el despliegue de los patrulleros.

La persecución avanzó hacia la jurisdicción de la comisaría 2, donde se sumaron efectivos de esa dependencia y de la comisaría 28. Durante el trayecto, uno de los ocupantes descendió de la camioneta en inmediaciones de calle Elordi y un pasaje peatonal, y escapó corriendo hacia el interior del barrio.

La Hilux continuó la fuga en contramano por calle Elordi y tomó distintas arterias para intentar evitar a los móviles policiales. El seguimiento se mantuvo mediante la comunicación entre las unidades que participaban del operativo.

La camioneta chocó y detuvieron a dos ocupantes

El recorrido terminó en calle Wiederhold, casi Malvinas Soledad, cuando la camioneta chocó y no pudo continuar. En ese lugar, los efectivos detuvieron al conductor y a una mujer que viajaba como acompañante.

En el procedimiento intervinieron policías de las comisarías 2, 28 y 42, junto con personal de la subcomisaría 50 y del Área Judicial. Por disposición de la fiscal de turno, Sofía Ocampo, también tomó intervención el Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes.

Las tareas buscan avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de las detonaciones denunciadas. La información policial no precisó si durante el operativo se encontró un arma de fuego ni cuál fue el resultado de las pericias realizadas sobre la camioneta.

Amenazó con un cuchillo durante un control preventivo

El segundo procedimiento ocurrió alrededor de las 18.18 en calle Onelli, entre 25 de Mayo y Santa Cruz. Allí, efectivos de la comisaría 2 que realizaban tareas de prevención intentaron identificar a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Como parte de las medidas de seguridad, los policías realizaron un palpado preventivo y le solicitaron que mostrara los elementos que llevaba en una riñonera. En ese momento, el hombre exhibió un cuchillo y comenzó a realizar ademanes intimidatorios frente al personal..

De acuerdo con el parte policial, incluso raspó el arma blanca contra el suelo mientras otras personas circulaban por el sector. Ante esa situación, los efectivos intervinieron para reducirlo y quitarle el cuchillo, con el objetivo de evitar posibles lesiones.

El hombre se resistió al procedimiento y se negó a colaborar. Uno de los policías llegó a esgrimir su arma reglamentaria para que desistiera de su actitud, aunque no fue necesario efectuar disparos.

Finalmente, los efectivos lograron reducirlo, secuestraron el cuchillo y lo trasladaron detenido a la comisaría 2. Fue identificado como un hombre de 27 años, domiciliado en Bariloche.

La situación fue informada a la fiscal de turno, quien dispuso solicitar los antecedentes del detenido y verificar su domicilio. Las actuaciones judiciales avanzan por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.