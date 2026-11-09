Video | Dibujó un retrato gigante del papa León XIV en las playas de Río Negro: así fue la bienvenida en Las Grutas

La efervescencia por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina se siente en la Patagonia y aterrizó directamente en la costa de Río Negro. Con la playa como lienzo y el mar de fondo, la reconocida artista rionegrina Lidia Rosana Gómez acaparó todas las miradas este fin de semana al esculpir un imponente retrato del Sumo Pontífice en la arena.

«Hoy, las arenas de nuestras playas en la Patagonia argentina se transformaron en un mensaje de fe, paz y esperanza», publicó la artista en sus redes sociales, acompañando un video de la obra que rápidamente comenzó a viralizarse. El homenaje cerró con una fuerte reflexión en sintonía con el mensaje papal: «La paz comienza cuando abrimos los brazos».

Gómez ya es una figura célebre para los veraneantes de la región. En los últimos años, su talento natural para el arte efímero dejó boquiabiertos a residentes y turistas con retratos a escala gigante de ídolos populares como Diego Maradona, Lionel Messi y el piloto Franco Colapinto.

El objetivo Guinness: destronar a Dubái desde la Patagonia

El impactante rostro de León XIV moldeado en la playa funcionó como una muestra gratis del verdadero objetivo de la artista. Gómez tiene la mira puesta en un desafío logístico monumental que podría inscribir a Las Grutas en los libros de historia mundial.

El próximo domingo 7 de diciembre, en coincidencia exacta con el lanzamiento oficial de la temporada de verano en la provincia, la rionegrina intentará quebrar el Récord Guinness al dibujo en arena más grande del planeta.

Para quedarse con la corona, deberá superar una faraónica marca internacional establecida en los Emiratos Árabes Unidos. Desde el año 2022, el récord le pertenece al artista filipino Nathaniel Alapide, quien diseñó un gigantesco mural financiado por el Club de Aviación de Abu Dabi.

Los increíbles números de la marca a vencer:

Dimensiones colosales: la obra asiática abarcó más de 23.000 metros cuadrados (250.000 pies cuadrados).



la obra asiática abarcó más de (250.000 pies cuadrados). Desgaste físico: el artista demandó 30 días de trabajo ininterrumpido bajo el sol del desierto.



el artista demandó bajo el sol del desierto. Materiales pesados: se utilizaron 12.000 toneladas de arena de cuatro colores distintos para graficar a los gobernantes de la región.

Con el Golfo San Matías como escenario y la inspiración intacta tras el homenaje papal, la Patagonia se prepara para ser testigo de una proeza artística sin precedentes frente al mar.