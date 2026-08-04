El enigmático posteo de Papu Gómez en redes sociales: «Te prometo que el mundo no se acabará hoy»

El mediocampista de Padova atraviesa el tramo final de su recuperación tras someterse a una cirugía.

Mientras procura acelerar su recuperación y volver lo más pronto posible al fútbol profesional, Alejandro Papu Gómez reapareció hoy en redes sociales, con un reflexivo y enigmático posteo que causó sorpresa y cierta preocupación entre sus seguidores.

El Papu, que previo a pasar por el quirófano para ser operado de su tobillo derecho afrontó una sanción por doping positivo, dejó un sentido mensaje acompañado de una fotografía, donde se lo puede ver entrenando y haciendo rehabilitación en un gimnasio.

«Todo pasa. Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”, comenzó manifestando el mediocampista argentino, campeón en Qatar 2022.

“Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma”, escribió en otro tramo del texto, acompañado por una imagen en la que se lo observa mientras realiza ejercicios en gimnasio durante su rehabilitación.

El mensaje del Papu, ex Arsenal y San Lorenzo, concluyó con otro sentido mensaje: “Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respirá profundo, soltá el miedo de golpe y confiá. Te lo juro: todo pasa”.

La publicación causó inmediata reacción entre miles de seguidores, aunque la misma fue restringida al público, permitiéndose solo comentarios de personas de su confianza. Uno de los que respondió, el ex-Selección Jonás Gutiérrez: “Dale, mi amigo, con todo”.

El problema físico apareció durante su etapa en el Padova, donde había recuperado protagonismo tras su regreso a la competencia. Allí, en Italia, lucía la «10» en su dorsal y portaba la cinta de capitán, hasta que, luego de un par de encuentros entre 2025 y 2026, debió tratar la lesión en el tobillo.

Su última presentación fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente a Palermo. Luego de consultar con especialistas, optó por una intervención quirúrgica para solucionar el dolor, una decisión que lo dejó afuera del resto de la temporada con el conjunto italiano.